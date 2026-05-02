Falleció reconocido comediante a los 50 años; había sufrido una parálisis facial

Raj Sharma, un reconocido comediante con más de dos décadas de trayectoria, perdió la vida el pasado 24 de abril de 2026, a sus 50 años, perdiendo la vida en el norte de Texas, Estados Unidos, dejando un vacío inmenso entre sus colegas y sus seguidores en redes sociales.

De igual forma, se conoció que Raj Sharma ya había compartido detalles alarmantes sobre su estado de salud en meses previos, en especial porque enfrentó un panorama clínico difícil que incluyó una parálisis en el costado izquierdo de su rostro, infecciones recurrentes por celulitis facial y un desgaste físico notorio.

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En las últimas semanas, el artista fue ingresado en varias ocasiones al hospital, donde fue sometido a diversos procedimientos, como lavados de estómago, en un intento por estabilizar su organismo y encontrar un diagnóstico claro. Pese a esto, todavía no hay una causa oficial de su fallecimiento. Ante esto, muchso de sus seguidores y admiradores comenzaron a especular que el comediante pudo perder la vida debido a un cáncer.



¿Quién fue Raj Sharma?

Raj Sharma fue un comediante que logró conectar con audiencias de diversos orígenes, sumando a esto se conoció que su carrera comenzó en Texas, donde se posicionó como un referente local y fundó la exitosa gira de humor "The Improv.", además de que logró cautivar al público con sus ocurrencias dentro y fuera del escenario.

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Posteriormente, se trasladó a California, convirtiéndose en una figura habitual de escenarios como el Laugh Factory y el Melrose Improv. Gracias a su estilo con relación a la observación cultural, le permitió internacionalizar su carrera, llegando a países como Reino Unido, Irlanda, Dubái, India, Australia, entre otros.

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Una vez se conoció su fallecimiento, esto generó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde seguidores y compañeros de profesión lamentaron su partida incluso en sus momentos de mayor oscuridad física. Por otro lado, sus allegados lo recordaron como un hombre generoso y dispuesto a brindar una mano.

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Actualmente, los restos del humorista permanecen en Texas a la espera de la organización de los servicios funerarios. Mientras, la comunidad del entretenimiento permanece atenta a cualquier comunicado que esclarezca las circunstancias finales de su crisis de salud que apagó la vida de Raj Sharma.

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