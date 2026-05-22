¿No entiendes tus resultados del ICFES? Guía rápida para saber si tu puntaje es bueno o malo

La espera ha terminado. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) ha publicado oficialmente los resultados de las pruebas Saber 11.

Para miles de estudiantes en todo el país, este documento es la llave de acceso a la educación superior y a múltiples oportunidades de becas.

Sin embargo, encontrarse de frente con el reporte digital puede generar más dudas que certezas. ¿Cómo ingresar a la plataforma sin fallar? ¿Qué significa realmente ese número final? En esta guía te explicamos todo paso a paso.

Puedes leer: ICFES 2024: los 10 beneficios de sacar un buen puntaje en las Pruebas Saber 11

Cómo consultar tus resultados sin complicaciones

El proceso de consulta se realiza 100% en línea a través del portal oficial interactivo del ICFES. Debido a la alta afluencia de usuarios, la página web suele presentar intermitencias o lentitud.

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Para ingresar con éxito, asegúrate de tener a la mano tu tipo y número de documento de identidad, tu fecha de nacimiento y, de ser posible, el número de registro o código SNP que te fue asignado al momento de la inscripción.

Si olvidaste este código, no te preocupes; la misma plataforma ofrece una opción de recuperación ingresando tus datos personales.

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También puedes descargar la aplicación oficial "Mi Icfes" en tu teléfono móvil para revisar el reporte en formato PDF de manera más cómoda.

¿Cómo interpretar el puntaje global y los percentiles?

El dato que más llama la atención es el puntaje global, el cual se calcula en una escala que va de 0 a 500 puntos. Existe la falsa creencia de que obtener más de 250 puntos es suficiente por ser la mitad exacta.

No obstante, en el contexto educativo actual, un puntaje competitivo para postularse a las mejores universidades públicas o privadas del país se sitúa por encima de los 320 o 350 puntos.

Más allá del número global, debes prestar especial atención a los percentiles. El percentil te indica el porcentaje de estudiantes del país que obtuvieron un puntaje inferior al tuyo.

Por ejemplo, si tu reporte indica que estás en el percentil 85, significa que tu desempeño fue superior al 85% de todos los bachilleres que presentaron la prueba en este periodo.

Cada área central (Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés) también se evalúa individualmente mediante niveles de desempeño que van del 1 al 4, siendo el 4 el nivel más avanzado.

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Próximos pasos: Universidades y becas

Una vez que tengas claridad sobre tus números, llega el momento de actuar. Si tu puntaje es alto, puedes aplicar de inmediato a los programas de financiamiento del Gobierno Nacional, subsidios de matrícula locales o a la distinción "Andrés Bello", que premia a las mejores puntuaciones del país.

Puedes leer: Cálculo del puntaje del ICFES: fórmulas y escalas explicadas paso a paso

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Si tu meta es una universidad pública con examen propio (como la Universidad Nacional), el ICFES te servirá como referencia de preparación.

Si la institución selecciona por puntaje directo, revisa de inmediato los promedios de corte de la carrera de tu interés. El camino hacia tu futuro profesional comienza hoy; analiza tus resultados, planifica tus opciones y da el siguiente paso con total seguridad.