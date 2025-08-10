¿Con cuánto puntaje pierdes el Icfes? Y cuándo podrás ver tus resultados

Este domingo, miles de estudiantes en todo el país se presentarán a las pruebas Saber 11 del Icfes, un examen clave para quienes aspiran a ingresar a la educación superior. Sin embargo, uno de los pasos más importantes antes del gran día es asegurarse de conocer el lugar exacto de presentación, la hora y las indicaciones especiales.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) habilitó en su página oficial la opción para que los inscritos consulten su citación en línea. Este proceso es sencillo y toma apenas unos minutos, pero es indispensable para evitar contratiempos.

Para hacerlo, los aspirantes deben ingresar a la plataforma oficial del Icfes en www.icfes.gov.co, ubicar la opción de “Consulta de citación” e iniciar sesión con el usuario y la contraseña registrados durante la inscripción.

Una vez dentro, el sistema mostrará un documento en PDF con la información completa del sitio de aplicación, incluyendo la dirección, el salón asignado, la hora de ingreso y las recomendaciones generales.

Es importante que este documento sea descargado e impreso, pues será obligatorio presentarlo el día del examen junto con el documento de identidad original. También se recomienda revisarlo con anticipación para ubicar la dirección en un mapa y calcular el tiempo de llegada.

Paso a paso para consultar tu lugar de citación

Ingresa a la página oficial del Icfes: AQUÍ Haz clic en la opción “Consulta de citación” en el menú principal. Inicia sesión con tu usuario y contraseña creados en el momento de la inscripción. Descarga el archivo PDF que contiene tu citación. Verifica la dirección, hora de llegada y recomendaciones. Imprime el documento y guárdalo en un lugar seguro.

El Icfes también recomienda llegar mínimo 30 minutos antes de la hora señalada, portar únicamente los elementos permitidos (documento de identidad, citación, lápiz No. 2, borrador y tajalápiz) y evitar llevar dispositivos electrónicos, ya que su uso está prohibido dentro del aula.

Conocer tu lugar de citación a tiempo es la mejor forma de evitar contratiempos y asegurar que el día del examen transcurra sin estrés. Así que no dejes para última hora este paso esencial y consulta hoy mismo tu información en la plataforma oficial.

¿Cuándo y cómo ver tus resultados Icfes?

Los resultados de las pruebas del ICFES para este año se esperan el 17 de octubre de 2025, según el calendario oficial divulgado por la entidad. Esto significa que los estudiantes y sus familias tendrán que esperar aproximadamente mes y medio para conocer sus puntajes.

¿Se puede perder el Icfes?

Es fundamental aclarar que el ICFES no establece una nota mínima para aprobar o reprobar el examen. En cambio, la interpretación del puntaje depende del uso que le dé cada estudiante, especialmente si su objetivo es ingresar a la educación superior.

El resultado de la prueba es solo una parte del proceso de admisión y no implica automáticamente perder o ganar algo. Sin embargo, un puntaje bajo puede limitar las opciones de ingreso a ciertos programas académicos que requieren notas elevadas. Por eso, es importante que los estudiantes se informen bien sobre los requisitos específicos de las instituciones a las que desean postular.