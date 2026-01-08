Subsidio de transporte escolar 2026 está ya disponible; pagan por Daviplata

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) confirmó que ya se encuentra habilitado el quinto ciclo de pagos del subsidio de transporte escolar, una herramienta diseñada para mitigar las dificultades económicas que enfrentan las familias para enviar a sus hijos a los colegios oficiales de la ciudad.

En esta ocasión, el Distrito ha movilizado una inversión robusta que asciende a los $4.029 millones de pesos.

Este alivio económico no es menor, pues impacta directamente a 10.872 estudiantes matriculados en el sistema educativo distrital. La estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" busca, a través de estos recursos, que el costo del desplazamiento diario deje de ser un factor de deserción escolar.



Los fondos están siendo distribuidos exclusivamente mediante la plataforma digital DaviPlata, lo que permite una entrega ágil y directa a los acudientes.

¿Quiénes son los benefeciarios del subsidio de transporte escolar?

El subsidio está dirigido primordialmente a menores de 14 años que asistan a colegios oficiales y a estudiantes con discapacidad, para quienes no se aplica restricción de edad.

Asimismo, se incluyen familias que han sido priorizadas según el manual operativo del Programa de Movilidad Escolar, basándose en factores como vulnerabilidad socioeconómica o residencia en zonas de difícil acceso.

Sin embargo, el acceso al dinero depende estrictamente de la precisión de los datos registrados en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT). Este sistema es el corazón administrativo de la educación en Bogotá, y si la información del acudiente está desactualizada, el pago simplemente no llegará.

Los datos críticos que deben estar al día incluyen el número de celular del acudiente, el tipo y número de documento de identidad, y la dirección de residencia actual.

Es vital recordar que los padres o acudientes no pueden actualizar estos datos de forma autónoma a través de internet; deben dirigirse personalmente a la secretaría académica del colegio donde está matriculado el alumno.

Allí, presentando los documentos de identidad correspondientes, se debe verificar que los cambios queden correctamente asentados en el sistema.

¿Cómo y cuándo retirar el subsidio de transporte escolar 2026?

El cronograma establecido por la SED indica que las familias tienen un plazo de 30 días calendario para hacer efectivo el cobro, contados a partir del 6 de enero. Esto significa que la fecha límite definitiva para retirar el subsidio es el 5 de febrero de 2026. El proceso para los beneficiarios es el siguiente:

El acudiente recibirá un mensaje de texto (SMS) en el celular registrado previamente en el SIMAT. Se debe ingresar a la aplicación DaviPlata o a su portal web oficial e identificarse con la clave personal. Una vez dentro de la plataforma, se podrá visualizar el saldo correspondiente al subsidio. El dinero puede ser retirado en cualquier cajero automático de Davivienda, oficinas bancarias o puntos de corresponsales autorizados.

Las autoridades recomiendan encarecidamente conservar el comprobante de la transacción para cualquier reclamación futura y utilizar únicamente los canales oficiales de comunicación para resolver dudas, evitando caer en posibles fraudes.