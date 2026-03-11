Extraña muerte de tatuador en Medellín: había restos humanos en su casa en Belén

La comuna 16 de Medellín se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Juan Pablo Arango, un reconocido tatuador de 50 años conocido en el mundo artístico como “Pogo”. Sin embargo, el caso llamó más la atención debido a que junto a él encontraron un arsenal de armas, uniformes de fuerzas especiales y restos humanos.

Las autoridades comentaron que desde hace un tiempo los vecinos del edificio ubicado en la calle 12 con carrera 73, en el barrio La Inmaculada, alertaron a las autoridades sobre fuertes olores que emanaban del apartamento 401. La preocupación creció al notar la ausencia del tatuador, quien no había sido visto en varios días.

Puedes leer: Giro en caso de Tatiana Hernández en Cartagena, ¿por qué volvieron a buscarla en el mar?



Por lo cual, el lunes 9 de marzo, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de los Bomberos de Medellín y la autorización de los familiares, ingresaron a la vivienda. Allí encontraron el cuerpo de Juan Pablo Arango en un avanzado estado de descomposición.



¿Qué encontraron en la vivienda de Juan Pablo Arango?

Por lo cual, se conoció por parte de la inspección judicial al apartamento del tatuador y hallaron una colección de indumentaria oficial, que incluye chalecos antibalas y reflectivos de la Policía, seis chalecos arnés multipropósitos, chaquetas del Ejército, gorras del Gaula y del CTI, y uniformes de la Sijín y la Dijín.

Puedes leer: Muerte de mujer y bebé cerca del Jardín Botánico: cronología de los hechos

Además del vestuario, se incautó armamento compuesto por un rifle de copas, una escopeta calibre 22, siete artefactos explosivos; seis de gas y una de humo, además de un iniciador de tubo de choque. Sin embargo, también se encontró una bolsa que contenía un cráneo, vértebras y costillas humanas.

Publicidad

Debido a esto, el subcomandante de la Policía Metropolitana, el coronel Juan Sierra habló para El Colombiano y señaló que una de las hipótesis es que Juan Pablo Arango fuera un coleccionista, ya que las armas no estaban ocultas, sino "colgadas en una pared" de forma organizada.

Publicidad

Juan Pablo Arango o también conocido como 'Pogo', era una figura reconocida en Medellín, dado que contaba con estudios en escultura, pintura, dibujo y diseño gráfico; conocimientos que usaba para plasmar su arte en diferentes personas.

Por lo cual, este caso sigue en investigación, la causa de su muerte apunta preliminarmente a un tema de salud. Así mismo, las autoridades se encuentran indagando si "Pogo" padecía de tuberculosis, dado que una semana antes de su fallecimiento estuvo hospitalizado por toser sangre.