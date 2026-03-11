Las 4 mentiras del hombre que fingió accidente tras atacar a su mujer en el Jardín Botánico

Continúan apareciendo detalles en la investigación judicial sobre el caso en el que una mujer y su bebé de 10 meses murieron, especialmente después de que la Fiscalía entregó nuevos elementos que descartan un accidente de tránsito en el Jardín Botánico y apuntan a que el choque habría sido una cortina de humo.

Inicialmente, las autoridades confirmaron que Hugo Silva, es el primer señalado de este caso, debido a que fue el único sobreviviente del accidente de tránsito en el Jardín Botánico. Todo comenzó el pasado 12 de diciembre de 2025 cuando las autoridades atendieron un choque.

Por lo cual, al interior del vehículo, Volkswagen Golf de placas MSR348, se halló sin vida a una mujer de 34 años, identificada como Karen Cecilia, y a su hijo, mientras que el hombre fue trasladado con lesiones leves. Sin embargo, conforme fue adelantando la investigación las autoridades encontraron nuevos detalles sobre el caso.



El Tiempo reveló que Silva habría entregado al menos cuatro afirmaciones falsas, para mantener la verdad de lo ocurrido, en donde una de estas mentiras está relacionada con quién manejó el vehículo al momento del choque, debido a que se conoció que Karen nunca estuvo al volante en este caso.



¿Cuáles fueron las cuatro mentiras de Hugo Silva en el accidente del Jardín Botánico?

Durante las investigaciones Hugo Silva comentó que le estaba enseñando a manejar a Karen, situación que habría ocasionado el accidente. Sin embargo, la familiar de la víctima mencionó que ella no sabía manejar y hasta ese momento no tenía interés en hacer esto.

El dictamen forense encontró que la mujer presentaba una herida con arma en el cuello, lesión incompatible con un accidente de tránsito, mientras Hugo comentó que esta herida fue provocada por una esquirla de vidrio que pudo caer sobre la víctima.

Por otro lado, los investigadores encontraron contradicciones sobre lo ocurrido con el bebé de 10 meses. Los análisis apuntan a que el menor sufrió lesiones graves que tampoco correspondían a un simple choque vehicular, dado que sus heridas estaban relacionadas a un episodio de violencia.

Finalmente, el caso sugiere que el automóvil habría sido estrellado deliberadamente contra un objeto fijo para crear la apariencia de un accidente y la sangre en su interior fue limpiada, por lo cual, con esto, las autoridades ya están investigando a Hugo por este suceso ocurrido cerca al Jardín Botánico.

