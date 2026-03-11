Publicidad

Así fue la muerte de Yeimy en La Reina del Flow 3; recostada junto a Erick y Alma

Así fue la muerte de Yeimy en La Reina del Flow 3; recostada junto a Erick y Alma

La inesperada partida de Yeimy Montoya en el capítulo 41 ha dejado a la audiencia en shock y con el corazón roto.

Foto: Caracol Tv
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

La televisión colombiana acaba de vivir uno de sus momentos más sísmicos y nadie estaba preparado para esto. Si pensabas que Yeimy Montoya era invencible tras sobrevivir a tantos problemas en el pasado, el capítulo 41 de la tercera temporada de La Reina del Flow llegó para demostrarnos lo contrario.

La protagonista, interpretada por Carolina Ramírez, ha dejado un vacío inmenso en la pantalla, y aquí te contamos los detalles de este giro que ha dejado a los seguidores con el corazón roto.

Puedes leer: La grave enfermedad que habría causado la muerte de Yeimy Montoya en La reina del flow 3

No fue un enfrentamiento directo lo que terminó con la vida de la artista, sino una serie de complicaciones físicas que venía arrastrando desde su difícil estancia en la selva.

Tras recuperar su libertad y someterse a chequeos médicos, se reveló un panorama devastador: Yeimy contrajo el mal de Chagas, una infección producida por un parásito que generó serias complicaciones en su corazón.

Por si fuera poco, los doctores también le diagnosticaron lupus, una condición autoinmune que terminó por atacar agresivamente sus funciones cardíacas.

Este conjunto de afecciones médicas fue el que determinó que a la Reina le quedara muy poco tiempo, una noticia que ella decidió enfrentar con una madurez sorprendente antes de su partida definitiva.

¿Cómo fue el final de Yeimy en La Reina del Flow?

Antes de que llegara el momento final, Yeimy se encargó de dejar su legado bien sellado. En una de las escenas más emotivas, se reunió con sus pupilos de Soul & Bass. Con todos tomados de la mano, les entregó un mensaje que ya es icónico:

"El flow no se apaga, muchachos, solo cambia de frecuencia". Les recordó que lo esencial nunca muere y que siempre estará presente cada vez que cierren los ojos y sientan el ritmo.

Puedes leer: ¿Yeimy Montoya muere en La reina del flow 3? La verdad sale a la luz

El momento del deceso ocurrió en un entorno de aparente calma familiar. Yeimy estaba en su cama, compartiendo una fiesta de pijamas con los suyos: Charly Flow, Erick y la pequeña Alma. Mientras intentaba despedirse de Charly, sufrió un infarto fulminante.

Sus últimas palabras para el hombre de su vida fueron directas al alma: “Te amo, te voy a amar siempre”. Charly, devastado, fue testigo de cómo su compañera se desvanecía mientras tomaba la mano de su hijo Erick.

¿Qué pasará ahora en La Reina del Flow?

El impacto de esta pérdida no se quedó solo en la habitación. El capítulo 42 mostró el funeral de Yeimy, donde amigos y familiares se reunieron para darle el último adiós.

Sin embargo, la ausencia de personajes históricos como Juancho, Emilio o Zulma en el funeral ha generado fuertes críticas entre los televidentes, quienes consideran esto un error de coherencia en el guion.

Con la Reina fuera del plano, la historia toma rumbos intensos:

  • Charly Flow ahora tiene un único objetivo: vengarse de Mike Rivera, quien fue el responsable de orquestar el incidente aéreo que inició todo este calvario para Yeimy.
  • La figura de Yara Giraldo ‘Sky’ comienza a ganar un peso enorme, sugiriendo que ella podría ocupar el trono vacío.
  • Nuevas tensiones surgen entre Erick e Irma con la llegada de un personaje inesperado.

La decisión de eliminar a la protagonista ha desatado una ola de indignación en plataformas como X (antes Twitter). Muchos seguidores aseguran que "sin Yeimy no hay flow" y han amenazado con dejar de ver los más de veinte episodios que restan de la temporada.

Algunos califican el final como mediocre o cruel, especialmente por haber ocurrido en un momento de unión familiar.

