Carolina Ramírez de 'La Reina del flow' está esperando un hijo, ¿quién es el papá?

En las últimas horas se conoció que la actriz Carolina Ramírez, protagonista de La Reina del Flow, confirmó que está esperando su primer hijo y que ya tiene seis meses de gestación, anunció que se realizó mediante sus redes sociales.

A través de su Instagram la actriz que hace de Yeimy Montoya, compartió una publicación referenciada de la revista Marie Clare. "Querida comunidad, sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes... unos que me han cambiado la vida", se lee en el mensaje compartido de la actriz, en el cual hay varias fotografías de la artista.

Así mismo, explicó que durante estos últimos seis meses decidió guardar silencio debido a que estaba esperando que se juntaran los astros para este milagro. “la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso", agregó.



De igual forma, Carolina Ramírez explicó que este nuevo proyecto la tiene muy ilusionada en especial porque este sucede lejos de los sets de grabación. Así mismo, afirmó que para ella este momento es muy especial dado que lo reciben juntos como un equipo.

Finalmente, la actriz afirmó que no responderá preguntas sobre si es un niño o niña. "Ya es bienvenido en toda su extensión y no lo sabremos hasta que nazca así que será una sorpresa que anunciaremos con júbilo", concluyó la intérprete.

¿Quién es la pareja de Carolina Ramírez?

Por otro lado, se conoció que el novio de Carolina Ramírez, es Martín Cornide, quien en su perfil profesional está ligado con la música y al bienestar integral. Aunque otro sector de los seguidores de sus pareja menciona que está relacionado con temas ambientalistas.

Sin embargo, pese a todo esto la misma actriz lo llegó a describir cómo: "Es hermoso. Otro productor. Es productor musical. Tiene una empresa preciosa, además como con un valor social y muy bello. Música, medicina, holística, un tipo más zen”.

Pese a todo esto se conoció que Cornide mantiene un perfil más bajo, debido a que en sus redes sociales tiene 60.000 seguidores donde muestra sus compromisos por las diferentes causas sociales, especialmente por el rescate de los animales.

Así mismo, en su momento, fue Carolina quien reveló que conoció a su pareja mediante Instagram, debido a que en esta red social reconoció su labor social y explicó que todo ocurrió en los tiempos correctos, sin ningún tipo de presión, pese a esto, recordó que en un inició Martín no la conocía, lo que provocó que el amor fue más sincero, según la actriz de Yeimy Montoya.

