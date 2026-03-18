Buscan a conductor del Mercedes que atropelló a perrito en Bogotá y huyó

El 9 de marzo se registró un hecho en Bogotá, en el barrio Britalia, localidad de Kennedy, donde un conductor, a bordo de una camioneta Mercedes Benz, dejando a un perro atropellado, que se encontraba acostado en la vía y se fue del lugar sin detenerse.

Un video difundido muestra que la camioneta, una Mercedes Benz línea GLC 300 4MATIC modelo 2020, transitaba a baja velocidad. En las imágenes se observa que el perro estaba en su campo visual, pero el conductor continuó su recorrido sin frenar.

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Tras la difusión del caso, organizaciones defensoras de animales hicieron un llamado para ubicar al responsable y pidieron apoyo de la ciudadanía para que pueda responder ante las autoridades por lo ocurrido.



¿Cómo pasó el caso del perro atropellado por una camioneta en Bogotá?

Según versiones de personas del sector, dentro del vehículo se movilizaban dos jóvenes. Tras lo sucedido, el automotor siguió su camino sin registrar alguna acción posterior en el lugar.



El hecho ocurrió en una zona residencial con tránsito constante de peatones y presencia de viviendas cercanas. Esta condición permitió que varios testigos observaran lo ocurrido y aportaran información sobre el momento en que el vehículo pasó por el lugar.

Las grabaciones que circulan se convirtieron en un elemento clave para reconstruir la secuencia. En ellas se aprecia el recorrido del vehículo y el momento exacto en el que ocurre el hecho, lo que ha permitido ampliar los detalles conocidos hasta ahora.

Registros indican que el vehículo tendría un único propietario inscrito, una empresa identificada como TK Andina Ltda., dato que podría ser relevante dentro del proceso para establecer responsabilidades. Además, la placa del automotor ya estaría en conocimiento de las autoridades, lo que facilita su seguimiento.

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Estos elementos, junto con los testimonios y el material audiovisual, forman parte del conjunto de información que se analiza para avanzar en la verificación de lo ocurrido.

Tras la difusión del caso, se iniciaron labores de verificación por parte de las autoridades. Entre las acciones se encuentran la revisión de cámaras de seguridad del sector, la recopilación de versiones de testigos y el análisis del video que circula en redes.

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#BOGOTÁ. El pasado 9MAR, camioneta de placa GLW746 mató a un perrito que estaba acostado en una calle del b/Britalia, loc/Kennedy. Vecinos cuentan que en el vehículo iban dos jóvenes que se dieron a la fuga. Piden justicia que den la cara, pudo ser un niño y no les importa nada. pic.twitter.com/JphBKBDioq — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 17, 2026

La situación también dejó comentarios entre personas del sector, quienes señalaron distintos puntos sobre lo ocurrido. Algunos indicaron: “Ni siquiera ponen direccionales y aun así les dan paso”, mientras otros mencionaron la necesidad de mayor cuidado con los animales: “Un perro no debe estar suelto, solo y sin supervisión en la calle”. También se conocieron opiniones que cuestionan el comportamiento del conductor, con mensajes como: “Hay personas que no actúan con responsabilidad en la vía”.

Hasta el momento no se reportan decisiones oficiales ni sanciones relacionadas. Sin embargo, el material disponible podría permitir avances en la identificación del conductor y en la reconstrucción completa de los hechos.

El caso continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días se conozcan nuevas actualizaciones sobre el proceso. Por ahora, la información recopilada hace parte de una investigación en curso que busca esclarecer lo sucedido.

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