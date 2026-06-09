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La Kalle  / Noticias  / Deportes  / ¿A qué hora juega Colombia? Calendario completo y horarios del Mundial 2026

¿A qué hora juega Colombia? Calendario completo y horarios del Mundial 2026

Revisa el calendario completo del Mundial 2026. Conoce las fechas, los 12 grupos y los horarios de los 104 partidos en hora de Colombia. ¡No te lo pierdas!

Calendario del Mundial 2026: Partidos, grupos, fechas y horas en Colombia
Calendario del Mundial 2026: Partidos, grupos, fechas y horas en Colombia
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

Este jueves 11 de junio comenzará el Mundial 2026, y Gol Caracol trae la programación de los partidos de la fase de grupos, para que tome nota de las fechas y horas en Colombia.

El calendario completo del Mundial 2026, que se inicia el jueves y culmina el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, contará con 48 selecciones repartidas en doce grupos en la primera fase.

Puedes leer: Falcao logra un cupo en el Mundial; ya viajó para unirse a su equipo de trabajo

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Los dos mejores equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros se clasificarán para los dieciseisavos de final.

El partido inaugural se juega este jueves en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, y la final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford (Nueva Jersey), en las afueras de Nueva York.

En total se disputarán 104 partidos, con 72 en la primera fase.

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Los 12 grupos del Mundial 2026:

  • A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa
  • B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar, Suiza
  • C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
  • D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
  • E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
  • F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
  • G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
  • H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
  • I: Francia, Senegal, Irak, Noruega
  • J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
  • K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia
  • L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Calendario completo partidos Mundial 2026 (hora colombiana):

11 de junio

  • 2:00 p. m.: México vs. Sudáfrica (Grupo A)
  • 9:00 p. m.: Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A)

12 de junio

  • 2:00 p. m.: Canadá vs. Bosnia (Grupo B)
  • 8:00 p. m.: Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D)

13 de junio

  • 2:00 p. m.: Catar vs. Suiza (Grupo B)
  • 5:00 p. m.: Brasil vs. Marruecos (Grupo C)
  • 8:00 p. m.: Haití vs. Escocia (Grupo C)
  • 11:00 p. m.: Australia vs. Turquía (Grupo D)

14 de junio

  • 12:00 p. m.: Alemania vs. Curazao (Grupo E)
  • 3:00 p. m.: Países Bajos vs. Japón (Grupo F)
  • 6:00 p. m.: Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E)
  • 9:00 p. m.: Suecia vs. Túnez (Grupo F)

15 de junio

  • 11:00 a. m.: España vs. Cabo Verde (Grupo H)
  • 2:00 p. m.: Bélgica vs. Egipto (Grupo G)
  • 5:00 p. m.: Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)
  • 8:00 p. m.: Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

16 de junio

  • 2:00 p. m.: Francia vs. Senegal (Grupo I)
  • 5:00 p. m.: Irak vs. Noruega (Grupo I)
  • 8:00 p. m.: Argentina vs. Argelia (Grupo J)
  • 11:00 p. m.: Austria vs. Jordania (Grupo J)

17 de junio

  • 12:00 p. m.: Portugal vs. RD Congo (Grupo K)
  • 3:00 p. m.: Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)
  • 6:00 p. m.: Ghana vs. Panamá (Grupo L)
  • 9:00 p. m.: Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K)
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Foto: EFE

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Del 18 al 23 de junio: la segunda fecha

18 de junio

  • 11:00 a. m.: República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A)
  • 2:00 p. m.: Suiza vs. Bosnia (Grupo B)
  • 5:00 p. m.: Canadá vs. Catar (Grupo B)
  • 8:00 p. m.: México vs. Corea del Sur (Grupo A)

19 de junio

  • 2:00 p. m.: Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)
  • 5:00 p. m.: Escocia vs. Marruecos (Grupo C)
  • 8:00 p. m.: Brasil vs. Haití (Grupo C)
  • 11:00 p. m.: Turquía vs. Paraguay (Grupo D)

20 de junio

  • 2:00 p. m.: Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)
  • 3:00 p. m.: Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)
  • 7:00 p. m.: Ecuador vs. Curazao (Grupo E)
  • 11:00 p. m.: Túnez vs. Japón (Grupo F)

21 de junio

  • 11:00 a. m.: España vs. Arabia Saudita (Grupo H)
  • 2:00 p. m.: Bélgica vs. Irán (Grupo G)
  • 5:00 p. m.: Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)
  • 8:00 p. m.: Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G)

22 de junio

  • 12:00 p. m.: Argentina vs. Austria (Grupo J)
  • 4:00 p. m.: Francia vs. Irak (Grupo I)
  • 7:00 p. m.: Noruega vs. Senegal (Grupo I)
  • 10:00 p. m.: Jordania vs. Argelia (Grupo J)

23 de junio

  • 12:00 p. m.: Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)
  • 3:00 p. m.: Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)
  • 6:00 p. m.: Panamá vs. Croacia (Grupo L)
  • 9:00 p. m.: Colombia vs. RD Congo (Grupo K)

Puedes leer: Compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich se pierde el Mundial 2026; tuvo grave lesión

Del 24 al 27 de junio: se definen los clasificados

24 de junio

  • 2:00 p. m.: Suiza vs. Canadá (Grupo B)
  • 2:00 p. m.: Bosnia vs. Catar (Grupo B)
  • 5:00 p. m.: Escocia vs. Brasil (Grupo C)
  • 5:00 p. m.: Marruecos vs. Haití (Grupo C)
  • 8:00 p. m.: República Checa vs. México (Grupo A)
  • 8:00 p. m.: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)

25 de junio

  • 3:00 p. m.: Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)
  • 3:00 p. m.: Ecuador vs. Alemania (Grupo E)
  • 6:00 p. m.: Japón vs. Suecia (Grupo F)
  • 6:00 p. m.: Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)
  • 9:00 p. m.: Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D)
  • 9:00 p. m.: Paraguay vs. Australia (Grupo D)

26 de junio

  • 2:00 p. m.: Noruega vs. Francia (Grupo I)
  • 2:00 p. m.: Senegal vs. Irak (Grupo I)
  • 7:00 p. m.: Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H)
  • 7:00 p. m.: Uruguay vs. España (Grupo H)
  • 10:00 p. m.: Egipto vs. Irán (Grupo G)
  • 10:00 p. m.: Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G)

27 de junio

  • 4:00 p. m.: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)
  • 4:00 p. m.: Croacia vs. Ghana (Grupo L)
  • 6:30 p. m.: Colombia vs. Portugal (Grupo K)
  • 6:30 p. m.: RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K)
  • 9:00 p. m.: Argelia vs. Austria (Grupo J)
  • 9:00 p. m.: Jordania vs. Argentina (Grupo J)
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