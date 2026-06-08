Final Nacional vs Junior: cuánto dinero ganará el campeón de la Liga BetPlay 2026-I

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se preparan para disputar uno de los partidos más importantes del semestre. Mientras los hinchas se enfocan en la posibilidad de levantar una nueva estrella, detrás de la final también existe una enorme recompensa económica que podría impactar las finanzas del club que logre quedarse con el título.

La serie llega con ventaja para el conjunto barranquillero, que se impuso 3-0 en el partido de ida y quedó a un paso de conquistar un nuevo campeonato. Sin embargo, en Medellín todavía existe ilusión de remontada y miles de aficionados esperan que el equipo verdolaga logre una hazaña histórica ante su gente.

Cuánto dinero recibirá el campeón de la Liga BetPlay 2026-I

Además del prestigio deportivo, la final entrega beneficios económicos que convierten este partido en uno de los más importantes del año para ambas instituciones. El equipo que consiga el título asegurará automáticamente su presencia en la Copa Libertadores 2027, uno de los torneos más prestigiosos del continente.

Según la información revelada antes de la gran final, el campeón recibirá un incentivo de 500.000 dólares otorgado por la Conmebol, cifra que equivale aproximadamente a 1.792 millones de pesos colombianos. A esto se suma un premio adicional de 250.000 dólares entregado por la Dimayor, cercano a los 900 millones de pesos.

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Sin embargo, el ingreso más importante llegaría gracias a la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Solo por participar en el torneo continental, el club aseguraría recursos cercanos a los 3 millones de dólares, una cifra que supera los 10.000 millones de pesos colombianos.

En total, entre premios directos y el ingreso garantizado por la Libertadores, el campeón podría asegurar más de 12.000 millones de pesos, una suma que representa un impulso significativo para cualquier institución del fútbol colombiano.

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La final también tiene un componente histórico. Junior busca sumar un nuevo campeonato a sus vitrinas y ratificar el dominio mostrado durante el primer semestre. Nacional, por su parte, intentará aprovechar el respaldo de más de 40.000 aficionados en el estadio Atanasio Girardot para protagonizar una remontada que quedaría en la memoria de sus seguidores.

En redes sociales y foros de aficionados, muchos consideran que la ventaja del Junior es amplia, aunque otros recuerdan que en el fútbol colombiano las sorpresas no están descartadas hasta el pitazo final.

Sea cual sea el resultado, lo cierto es que este partido no solo definirá al campeón del primer semestre de la Liga BetPlay. También determinará qué equipo se quedará con una millonaria recompensa económica y con el primer boleto colombiano rumbo a la Copa Libertadores 2027.