Liga de Naciones: La Selección Colombia femenina se juega la vida ante Uruguay

La Selección Colombia femenina se cita con la historia HOY viernes 5 de junio de 2026. El combinado nacional recibe a la selección de Uruguay en la fecha 8 de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia tienen un objetivo claro sobre el césped: asegurar la clasificación anticipada a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

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Conoce todos los detalles sobre el horario y los canales oficiales para seguir este partidazo en vivo y en directo por internet.

¿Cuándo juega la Selección Colombia femenina? /Foto: AFP

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¿A qué hora juega la Selección Colombia femenina vs. Uruguay HOY?

El pitazo inicial del partido entre Colombia y Uruguay se dará a las 6:00 p. m. (hora de Colombia). Las emociones se vivirán desde el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, plaza que se ha convertido en el fortín de la "Tricolor" femenina.

Horarios de transmisión en la región:



Colombia, Perú y Ecuador: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Venezuela, Chile y Paraguay: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Uruguay y Argentina: 8:00 p. m.

¿Dónde ver Colombia vs. Uruguay femenino EN VIVO?

Para los aficionados que buscan ver el partido en vivo, existen plataformas digitales y señales de televisión abierta totalmente autorizadas para el territorio colombiano.



Gol Caracol: Ofrece la transmisión por televisión abierta en su señal principal y el streaming digital minuto a minuto mediante la web oficial de Gol Caracol. Ditu: La aplicación móvil multiplataforma Ditu emitirá el juego completo con señal optimizada para teléfonos móviles y tablets.

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¿Qué pasa si Colombia pierde ante Uruguay?

La Selección Colombia llega en una posición privilegiada en la tabla de la Liga de Naciones. El equipo suma 14 puntos, compartiendo el liderato del certamen junto con Argentina.

Un empate o una victoria en el Pascual Guerrero sellará de manera matemática el tiquete directo hacia el Mundial de Brasil 2027, eliminando cualquier posibilidad matemática para sus perseguidores inmediatos, Chile y Venezuela.

La gran novedad de la convocatoria de Ángelo Marsiglia es el ansiado regreso de la delantera Mayra Ramírez, figura del Chelsea de Inglaterra.

La atacante superó una larga lesión y comandará la ofensiva nacional junto con la estrella del Real Madrid, Linda Caicedo.

Por su parte, la escuadra de Uruguay se juega su última carta en Cali. Las "charrúas" están obligadas a rescatar los tres puntos si desean mantener vivas las aspiraciones de alcanzar la zona de repechaje internacional.