Así quedó el calendario de Colombia con el nuevo festivo que arranca este año

El calendario laboral y académico de Colombia ha sufrido una modificación histórica para este año. Con la aprobación de la Ley 2578, que declara oficialmente el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como día festivo nacional, el país consolida su posición como uno de los territorios con más días feriados en el mundo.

Esta medida altera la distribución de los fines de semana largos y genera un impacto directo en el turismo, la economía y la planificación familiar de los ciudadanos.

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Si quieres organizar tus próximas vacaciones o descansos obligatorios, es fundamental que conozcas cómo quedó estructurado el mapa de días no laborales.



El origen del nuevo festivo en Colombia

La inclusión de esta nueva fecha responde a un esfuerzo legislativo por rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, ubicado en Boyacá, y conmemorar los 440 años del milagro de la renovación de la imagen de la Virgen.

Aunque la conmemoración religiosa tradicional se mantiene de forma fija cada 9 de julio, esta festividad está cobijada por la Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani).

Esto significa que, al caer un jueves, el descanso remunerado se trasladará directamente al lunes 13 de julio, otorgando a los colombianos un fin de semana largo adicional a mitad de año. Su implementación busca no solo el descanso de la fuerza laboral, sino también el impulso de las economías locales a través del turismo religioso e interno.

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Con esta adición, Colombia suma un total de 19 días festivos, incrementando la concentración de descansos en la temporada de mitad de año.

De hecho, julio se convertirá en un mes clave para el turismo masivo, ya que los ciudadanos disfrutarán de dos puentes festivos casi consecutivos: el del 13 de julio (por la patrona de Colombia) y el del 20 de julio (Día de la Independencia).

Gobierno declara nuevo festivo en Colombia por Día de la Virgen de Chiquinquirá Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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Según el Código Sustantivo del Trabajo y lo ratificado en el artículo 6 de esta nueva ley, todos los trabajadores de los sectores público y privado tienen derecho al descanso remunerado.

Aquellas empresas o sectores económicos que requieran operar durante estas jornadas deberán pagar el recargo del 75% sobre el salario ordinario por el trabajo en días festivos.

Consejos para planificar tus descansos

Para sacar el máximo provecho a la nueva configuración del calendario nacional, los expertos recomiendan anticipar las reservas de viajes y transporte. Al crearse un nuevo fin de semana largo en julio, la demanda en destinos religiosos y tradicionales como la Basílica de Chiquinquirá, el Eje Cafetero y la Costa Caribe aumentará significativamente.

Planificar con meses de antelación te asegurará mejores tarifas.

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En conclusión, el nuevo festivo de la Virgen de Chiquinquirá redefine la rutina de todos los ciudadanos. Mantenerse informado sobre las fechas oficiales te permitirán balancear tus obligaciones profesionales con el tiempo de calidad en familia. Revisa periódicamente las actualizaciones oficiales para evitar confusiones en tu planeación anual.



Calendario Oficial de Festivos Restantes (Junio - Diciembre)