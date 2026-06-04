¿Cuándo es el nuevo festivo en Colombia por Virgen de Chiquinquirá? Gobierno dio fecha

El Gobierno Nacional sancionó oficialmente la ley que establece un nuevo día festivo en el territorio nacional. Con esta decisión, Colombia refuerza su posición como uno de los países con más días feriados, alcanzando un total de 19 días de descanso oficial al año.

Esta nueva festividad se ha creado para rendir homenaje a la Virgen de Chiquinquirá, considerada la patrona de los colombianos.

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¿Cuándo cae el nuevo festivo por el Día de la Virgen de Chiquinquirá en 2026?

Aunque la ley establece que la Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se conmemora el 9 de julio de cada año, no siempre descansarás ese día exacto sino se disfrutará el lunes 13 de julio.



En Colombia, la mayoría de los festivos se rigen por la Ley 51 de 1983, conocida popularmente como la Ley Emiliani.

Esta norma estipula que los días festivos que caen entre semana deben trasladarse al lunes siguiente. El objetivo es claro: evitar que la semana laboral se rompa y, de paso, fomentar el turismo nacional al crear fines de semana largos.

Por esta razón, para el estreno de este festivo en el año 2026, el descanso remunerado se disfrutará el lunes 13 de julio.

Es fundamental que sepas que este cambio ya es una realidad legislativa. Al ser una ley sancionada por el Ejecutivo, su cumplimiento es de carácter nacional y obligatorio para todos los sectores del país.

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Así que, si trabajas en una oficina, en una fábrica o en cualquier entidad del Estado, este día está marcado legalmente como tu derecho al descanso.

¿Cómo quedan los puentes festivos de julio con la nueva ley?

La inclusión de esta fecha genera un cambio muy interesante en tu calendario de 2026, especialmente durante el mes de julio. Gracias a la nueva normativa, julio contará con dos puentes festivos consecutivos.

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El primer puente será el generado por el Día de la Virgen de Chiquinquirá, que como mencionamos, se traslada al lunes 13 de julio. Apenas una semana después, llegará el tradicional festivo del 20 de julio (Día de la Independencia), que en el año 2026 también caerá un lunes.

Esto significa que tendrás dos fines de semana de tres días seguidos para realizar actividades recreativas o viajar.

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Este nuevo festivo es de obligatorio cumplimiento tanto para el sector público como para el privado. La ley es muy específica al señalar que todos los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado en esta fecha.

Debido a esto, las empresas en todo el país deberán ajustar sus cronogramas de productividad para cumplir con la ley, mientras que el sector turístico —especialmente en Boyacá— espera un gran dinamismo económico.

Además del descanso, la ley autoriza al Gobierno a invertir en Chiquinquirá para mejorar su infraestructura, incluyendo el sistema de acueducto y proyectos para difundir la historia de la región.

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Se conmemoran hitos como los 440 años de la renovación milagrosa de la imagen de la Virgen (ocurrida en 1586), los 216 años de la ciudad como Villa Republicana y los 40 años de la visita del papa Juan Pablo II.

