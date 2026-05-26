Esto es lo que te llegará de prima dependiendo el tiempo que lleves en tu trabajo

Llega el mes de junio y, con él, no solo crece la emoción por eventos como el Mundial de fútbol y la participación de la selección Colombia, sino también la expectativa por el pago de la prima de servicios.

Esta es una de las prestaciones sociales más esperadas por los trabajadores vinculados mediante un contrato formal, ya que representa un alivio financiero importante para el bolsillo.

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Si eres de los que lleva poco tiempo en su empresa, es normal que te preguntes si tienes derecho a recibir este dinero.



La respuesta es sí: la ley establece que este beneficio otorga un mes de salario por cada año trabajado o el valor proporcional al tiempo que lleves laborando.

Por eso, si entraste hace apenas unos meses, recibirás un monto ajustado a tus días de servicio.

¿Cómo se calcula la prima de servicios si llevo menos de un año?

Para determinar el valor exacto que te deben consignar junto a tu sueldo básico, no necesitas ser un experto en contabilidad, pero sí conocer los datos de tu contrato.

Aquellas personas que no han cumplido el año completo de labores deben aplicar una fórmula especial que utiliza tres valores fundamentales para despejar cualquier duda.

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La operación matemática que debes realizar es la siguiente: Salario mensual x días trabajados / 360 = total de prima.

Esta fórmula es la que garantiza que tu pago sea justo y acorde a la ley. Es fundamental tener claridad sobre este cálculo, pues el dinero de la prima suele destinarse a propósitos clave como el pago de deudas, inversiones, ahorros, compra de artículos o incluso los gastos de las vacaciones.

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¿Cuánto me deben pagar de prima?

Si llevas exactamente tres meses desde que te contrataron, el cálculo se debe realizar basándose en 90 días de trabajo.

Este número de días representa el segundo valor que debes incluir en la operación mencionada anteriormente.

Para que lo veas más claro, imagina el caso de una persona que tiene un sueldo mensual de $3.000.000. Si lleva tres meses en la compañía, la operación sería: $3.000.000 (salario) x 90 (días) / 360 = $750.000.

En este ejemplo, el trabajador recibiría setecientos cincuenta mil pesos por concepto de prima proporcional. Recuerda que este valor se suma a tu sueldo básico del mes, por lo que es un ingreso extra que te llegará directamente a tu cuenta.

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¿Cuál es la fecha límite para que la empresa pague la prima de junio?

Es muy importante que estés atento al calendario, ya que existe un plazo máximo legal para que tu empleador te reconozca este dinero. Según el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, la prima de servicios corresponde a 30 días de salario por año y se reconoce en dos momentos del año.

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El primer pago, que corresponde a la primera mitad del año, debe hacerse a más tardar el 30 de junio.

El empleador está obligado por ley a cumplir con esta fecha para todos sus empleados, ya sea que hayan trabajado el semestre completo o de forma proporcional.

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La otra mitad de la prima se debe pagar, como máximo, dentro de los primeros veinte días de diciembre.

De esta manera, ya sea que lleves tres meses o el semestre completo, puedes estar tranquilo sabiendo que tu derecho a la prima está respaldado por la normativa laboral vigente y que el cálculo proporcional asegura que recibas lo que te corresponde por tu tiempo de servicio.