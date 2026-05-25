Greeicy rompe el silencio sobre Lina Tejeiro y su maternidad, ¿terminaron la amistad?

El embarazo de Lina Tejeiro sigue dando de qué hablar en redes sociales y esta vez la conversación giró alrededor de Greeicy Rendón. La cantante caleña llamó la atención luego de responder una pregunta que muchos seguidores llevaban semanas haciéndose: ¿todavía mantiene una amistad cercana con la actriz?

Todo ocurrió durante una entrevista en la que a Greeicy le preguntaron si ya había hablado con Lina sobre esta nueva etapa de maternidad que está viviendo.

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Su reacción rápidamente generó comentarios en redes, especialmente porque desde hace un tiempo algunos usuarios venían especulando sobre un posible distanciamiento entre ambas famosas.

La respuesta de Greeicy que desató comentarios

Lejos de esquivar la pregunta, Greeicy fue bastante sincera y explicó que ella misma se considera una “amiga cactus”. Con esa expresión quiso decir que, aunque no mantiene contacto diario con sus amistades, eso no significa que el cariño desaparezca.

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La cantante aseguró para Los40 que quiere mucho a Lina Tejeiro, pero reconoció que no son de esas amigas que hablan todos los días o están permanentemente juntas. Aun así, dejó claro que sí mantienen comunicación ocasional y que sigue pendiente de lo que ocurre en la vida de la actriz.

Además, comentó que todavía no ha podido verla personalmente desde que confirmó su embarazo, aunque sí ha seguido sus publicaciones y fotografías en redes sociales.

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Según contó Greeicy, cada vez que ve imágenes de Lina mostrando su pancita piensa que se ve feliz y muy bonita en esta nueva etapa.

Noticia sobre el embarazo de Lina Tejeiro Foto de redes sociales

El embarazo de Lina Tejeiro sigue robándose las miradas

Desde que Lina Tejeiro confirmó que está esperando su primer bebé, las redes sociales no han dejado de reaccionar. La actriz y empresaria decidió revelar la noticia después de varios días de rumores que venían creciendo entre sus seguidores.

Muchas especulaciones comenzaron luego de algunas publicaciones relacionadas con su empresa y varios videos donde sus fanáticos empezaron a notar cambios físicos.

Finalmente, el pasado 30 de abril, Lina confirmó el embarazo con un emotivo video donde mostró por primera vez su barriga, generando una ola de comentarios y felicitaciones.

Desde entonces, la actriz ha compartido constantemente imágenes y momentos de esta etapa, incluyendo videos donde se notan los movimientos del bebé y fotografías donde deja ver cómo avanza su embarazo.

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¿Greeicy y Lina siguen siendo amigas?

Las palabras de Greeicy también sirvieron para frenar varios rumores que venían creciendo en redes sociales sobre una posible pelea o alejamiento definitivo entre las dos famosas.

Aunque la artista reconoció que no mantienen una relación de contacto permanente, sí dejó claro que la amistad continúa.

De hecho, muchos seguidores recordaron que cada vez que coinciden suelen compartir momentos divertidos y espontáneos que rápidamente se vuelven virales entre sus fanáticos.

Por eso, varios usuarios interpretaron la respuesta de Greeicy como una muestra de que ambas simplemente están atravesando etapas diferentes de sus vidas, enfocadas en proyectos personales y laborales.