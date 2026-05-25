La oscura verdad detrás de la muerte de dos jóvenes en Girón, ¿por un novio?

La madrugada del domingo 24 de mayo quedó marcada por un hecho que tiene conmocionado al municipio de Girón, en Santander.

Dos jóvenes de apenas 20 años perdieron la vida luego de ser atacadas mientras se movilizaban en motocicleta por una vía del sector de Carrizal.

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Las víctimas fueron identificadas como Karen Valentina Vega Peralta y Nicole Cristina Amaya Díaz.

Según las autoridades, ambas habían compartido durante la noche en un establecimiento del sector de Caneyes y posteriormente salieron en moto hacia otro punto del municipio. Sin embargo, en el trayecto fueron interceptadas por dos hombres que también se movilizaban en motocicleta.

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De acuerdo con las primeras versiones entregadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los atacantes habrían seguido a las jóvenes durante varios minutos antes de dispararles directamente.

La reconstrucción preliminar de los hechos indica que todo ocurrió entre las 2:00 y las 2:40 de la madrugada. Una de las jóvenes falleció en el lugar del ataque, mientras que la otra alcanzó a ser trasladada a un centro médico, donde minutos después confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

¿Qué pasó con las dos jóvenes asesinadas en Girón?

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La hipótesis que tomó fuerza en la investigación

Con el paso de las horas, las autoridades comenzaron a centrar parte de las investigaciones en el entorno personal de una de las víctimas.

Según información entregada por la Policía, una de las jóvenes habría tenido una relación sentimental con un hombre presuntamente vinculado al tráfico de estupefacientes en establecimientos nocturnos del área metropolitana de Bucaramanga.

Esa conexión es precisamente una de las líneas que más peso tiene actualmente dentro del proceso investigativo.

El comandante de la Policía explicó que dicho hombre estaría relacionado con estructuras delictivas que operan en la región, motivo por el cual no se descarta que el ataque estuviera dirigido específicamente contra una de las jóvenes.

Aunque por ahora no existe una conclusión oficial, los investigadores buscan determinar si hubo seguimientos previos, amenazas o situaciones relacionadas con disputas entre grupos ilegales.

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Las autoridades avanzan en la búsqueda de los responsables

Mientras el caso sigue generando conmoción, la Policía Metropolitana confirmó que ya se conformó un grupo especial para ubicar a los responsables del ataque.

Las autoridades tampoco descartan ofrecer una recompensa a quienes entreguen información clave que permita avanzar en la identificación de los hombres que se movilizaban en motocicleta la madrugada del ataque.

Por ahora, los investigadores mantienen abiertas varias hipótesis y continúan recolectando pruebas para esclarecer qué ocurrió realmente detrás de la muerte de Karen Valentina Vega Peralta y Nicole Cristina Amaya Díaz.