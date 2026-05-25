¿Cuándo pagan Renta Ciudadana de junio? Esta es la fecha clave para recibir hasta $500 mil

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) continúa avanzando con su cronograma de transferencias monetarias para este año.

Tras el cierre del segundo ciclo el pasado 20 de mayo —el cual incluyó una extensión para que nadie se quedara sin su recurso—, ya hay una mirada puesta en lo que será el tercer ciclo de pagos de Renta Ciudadana.

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Es fundamental que estés atento, ya que para esta nueva etapa el programa se articulará nuevamente con la Devolución del IVA, buscando maximizar el impacto en los hogares con mayores necesidades nutricionales y de cuidado.



¿Cuándo inicia el pago del tercer ciclo de Renta Ciudadana en 2026?

De acuerdo con el calendario técnico establecido por las autoridades de integración social, el subsidio opera bajo un esquema bimensual que contempla seis entregas durante todo el año.

Si ya recibiste los incentivos de marzo-abril (Ciclo 1) y los que culminaron en mayo (Ciclo 2), debes prepararte para la siguiente fecha.

El inicio del Ciclo 3 está proyectado para el próximo 3 de junio. No obstante, debes tener en cuenta una nota importante: aunque la fecha tentativa es la primera semana de junio, los días exactos de pago en tu municipio pueden variar.

Esto depende de la logística de los operadores postales y de si tu alcaldía local implementa medidas como el pico y cédula para evitar aglomeraciones en los puntos de recaudo.

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¿Cómo consultar si eres beneficiario y si estás activo?

Para recibir el dinero del ciclo 3, tu hogar debe figurar en estado "Activo" dentro del sistema. Es importante que sepas que Prosperidad Social no ha abierto inscripciones nuevas; el ingreso se realiza mediante un cruce automático de datos entre el Sisbén IV, el Registro Social de Hogares y listados de comunidades indígenas.

Para verificar tu situación actual, solo debes seguir estos pasos sencillos desde cualquier dispositivo con internet:

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Entra al portal oficial: Dirígete a rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co Ubica la opción de consulta: Haz clic en el botón que indica "Consulte aquí si es beneficiario". Ingresa tus datos: Selecciona tu tipo de documento (cédula, tarjeta de identidad, etc.), digita el número y tu fecha de nacimiento. Verificación: Supera el filtro de seguridad "No soy un robot" y presiona el botón "Consultar".

Si el sistema te confirma como beneficiario activo, podrás acercarte a cobrar una vez se habilite la dispersión en tu zona. Recuerda que todos estos trámites son gratuitos y no necesitas ayuda de terceros para realizarlos.

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¿Cuánto dinero se recibe por Renta Ciudadana?

El programa Renta Ciudadana prioriza a quienes más lo necesitan bajo un enfoque multidimensional. En el ciclo que se aproxima, los montos se dividen principalmente en dos líneas:

Valoración del Cuidado: Si tu hogar está en el Grupo A del Sisbén IV, tiene jefatura monoparental con niños menores de 6 años o conviven con personas con discapacidad que requieren cuidador, el monto es de $500.000 COP por ciclo.

Si tu hogar está en el Grupo A del Sisbén IV, tiene jefatura monoparental con niños menores de 6 años o conviven con personas con discapacidad que requieren cuidador, el monto es de $500.000 COP por ciclo. Colombia Sin Hambre: Esta línea apoya a hogares en pobreza extrema con menores de 18 años que no cumplen los requisitos de la primera categoría. Aquí los montos son variables y buscan cubrir la canasta básica de alimentos.

Si recibes tu incentivo a través de redes como SuperGIROS o SuRed, debes prestar mucha atención. Existe una regla estricta: los pagos por modalidad de giro no son acumulables.

Si dejas pasar las fechas estipuladas para el ciclo 3 y no retiras el dinero, esos recursos regresarán al tesoro nacional. Además, tu hogar podría entrar en estado de "suspensión temporal" por no cobro, lo que complicaría recibir futuros subsidios.