Así puedes recibir hasta $13 millones para tu futura vivienda en Bogotá; última fecha

Bogotá se mueve y esta vez lo hace para cumplir el sueño de miles de familias que desean dar el salto de arrendatarios a propietarios.

La Secretaría Distrital de Hábitat ha dado luz verde a la segunda convocatoria de su programa estrella: Ahorro para mi Casa.

Se trata de una oportunidad de oro para quienes buscan una mano amiga en el camino hacia la adquisición de vivienda nueva en la capital del país.



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¿Quiénes pueden inscribirse a la convocatoria de Ahorro para mi Casa?

La convocatoria está abierta para familias bogotanas que hoy no tienen casa propia y cuyos ingresos mensuales no superen los $2.847.000 (dos salarios mínimos según la proyección de 2025).

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Un requisito indispensable es que ningún miembro del hogar haya sido propietario de vivienda anteriormente o haya recibido otros subsidios de adquisición en el pasado.

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El programa tiene un corazón social muy marcado, por lo que se priorizará a ciertos grupos que necesitan un impulso extra. Entre ellos se encuentran:

Jefes de hogar en riesgo de feminicidio o víctimas de violencia intrafamiliar.

Personas con discapacidad física acreditada.

Población perteneciente a grupos étnicos.

Jóvenes entre los 18 y 28 años que desean empezar su vida patrimonial.

Víctimas del conflicto armado y cuidadores inscritos en las Manzanas del Cuidado.

Miembros activos o retirados de la fuerza pública.

Fecha de inscripción de 'Ahorro para mi Casa'

Si cumples con el perfil, no dejes pasar el tiempo. Las inscripciones están habilitadas de forma virtual únicamente durante los días 19 y 20 de mayo.

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El trámite se realiza directamente en el portal oficial de la entidad: www.habitatbogota.gov.co

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Ten listos tus documentos en formato PDF. Necesitarás soportes si perteneces a algún grupo de prioridad, como certificados médicos o de pertenencia étnica.

Recuerda que este proceso es completamente gratuito y no requiere de intermediarios; si alguien intenta cobrarte por la inscripción, ¡desconfía!.

Este programa no es un subsidio convencional; es una estrategia integral que forma parte del plan Mi Casa en Bogotá.

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Su gran atractivo es que ofrece un acompañamiento financiero que puede sumar hasta $13 millones de pesos en subsidios durante un año.

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El esquema está diseñado para premiar la disciplina. Durante doce meses, los hogares seleccionados recibirán un apoyo mensual de hasta $882.570 (equivalente al 0,62 SMMLV).

Sin embargo, para que el dinero llegue a la cuenta, los beneficiarios deben demostrar que han cumplido con un ahorro programado obligatorio de $472.744 mensuales.

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Es un trato de compromiso mutuo: la ciudad te ayuda con el arriendo, pero tú te comprometes a guardar una parte de tus ingresos para tu vivienda.

Es importante tener en cuenta que, si una familia falla en su cuota de ahorro mensual, pierde inmediatamente el beneficio del subsidio para ese ciclo, por lo que la organización financiera es la clave del éxito en este proceso.