Así fue como encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza tras fallecer por una cirugía estética

Tras seis días de una búsqueda desesperada que mantuvo en vilo a Colombia, las autoridades confirmaron este martes 19 de mayo de 2026 el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, mujer que había desaparecido tras someterse a una lipolisis láser, este fue localizado en una zona rural del departamento de Cundinamarca.

El descubrimiento se produjo sobre las 2:30 p.m. en un terreno baldío y boscoso ubicado a un costado de la carretera en la Vereda El Copial, perteneciente al municipio de Apulo, Cundinamarca.

Según los informes oficiales, el llamado inicial fue atendido por los Bomberos de la Subestación de Apulo, tras recibir una alerta de la delegación departamental sobre una situación irregular en dicho terreno, hecho que provocó que unidades del CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía llegaron al lugar hacia la 1:00 p.m.

Aunque se espera una confirmación plena mediante pruebas de ADN por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, los investigadores señalaron que las características físicas, las prendas de vestir y las heridas recientes del procedimiento quirúrgico coinciden plenamente con las de Yulixa Toloza, además de que el alcalde Carlos Galán, ya confirmó que si se trata de ella.

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¿Cómo perdió la vida Yulixa Toloza?

Yulixa Toloza, fue una reconocida estilista de 56 años, quien fue vista por última vez el pasado miércoles 13 de mayo cuando acudió al centro estético Beauty Láser M.L., ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito. Esto debido a que se realizó una lipolisis láser, la cuál le costó cerca de 3 millones de pesos.

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Varios expertos mencionaron que este procedimiento que buscaba tonificar su figura y reducir algunos centímetros de su cintura fue mal realizado, dado que cómo comentaron allegados le provocó complicaciones inmediatas como dificultad para respirar, desmayos y coloración morada en los labios.

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Una vez se conocieron los videos en donde se podía observar a Yulixa pálida y con dificultad de respirar, se supo por testimonios que unas amigas se habían retirado del lugar de los hechos, para traerle ropa. Sin embargo, cuando volvieron, ya la señora de 52 años no se encontraba en el lugar.

Las cámaras de seguridad del sector fueron piezas importantes, esto debido a que se observa cómo, a las 7:44 p.m. de ese miércoles, dos hombres sacaron a la mujer en aparente estado de inconsciencia y la subieron a un vehículo particular de color negro.

Posteriormente, este lunes 18 de mayo, las autoridades encontraron el vehículo donde había sido transportado Yulixa Toloza en una zona rural de Cúcuta, además de realizar las capturas de Jesús Hernández Morales, quien sería el tío de María Fernanda Martínez y Kelvis Sequera Delgado, conductor del vehículo.

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Esto mientras María Fernanda Delgado Hernández, Edinson Torres, quien es administrador del lugar y pareja, además de Eduardo David Ramos, quien fue identificado como el "falso cirujano" que habría operado a Toloza sin certificaciones profesionales, y estos se encuentran prófugos debido a lo ocurrido.

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Las autoridades creen que estos tres sospechosos habrían huido hacia Venezuela para evadir la justicia. Mientras tanto, Medicina Legal avanza en los análisis forenses para determinar la causa exacta de la muerte de Yulixa Toloza.

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