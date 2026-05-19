VIDEO: Mamá de Yulixa Toloza rompe el silencio y envía contundente mensaje por su hija

La busqueda incansable de Yulixa Consuelo Toloza, una reconocida estilista de 52 años de edad, de quien no se tiene noticia alguna desde el pasado miércoles tras asistir a un centro de estética en el sur de Bogotá.

El caso ha escalado rápidamente en las plataformas digitales debido al fuerte componente emocional y a las extrañas circunstancias que rodean su ausencia.

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Todo comenzó a mitad de semana, cuando Yulixa decidió realizarse un procedimiento de belleza. Lo que debía ser una jornada de autocuidado terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para sus seres queridos, especialmente para su madre, la señora Nubia Luz Toloza.



Según los relatos compartidos, el rastro de la mujer se perdió por completo tras ingresar al establecimiento ubicado en el sur de la ciudad.

La angustia de la familia Toloza ha quedado plasmada en mensajes que se han vuelto virales. Nubia Luz, con el corazón roto y la voz quebrada, ha expresado que se siente agotada mentalmente al ver que pasan las horas y no hay señales claras sobre el paradero de su hija.

En sus declaraciones, la madre destaca que Yulixa es su principal apoyo y motor de vida, lo que hace que su ausencia sea aún más difícil de sobrellevar en estos momentos de incertidumbre.

"La queremos viva o muerta, pero que me la consigan. Es lo único que me interesa", fueron las contundentes palabras de la madre de Yulixa.

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Las autoridades han avanzado en la recolección de pistas que podrían arrojar luz sobre lo sucedido aquella noche. Uno de los elementos más impactantes que ha circulado es un video de seguridad donde se observa a Yulixa Toloza siendo retirada del lugar por dos personas.

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En las imágenes, se percibe que la mujer se encontraba en un estado de debilidad física considerable, al punto de ser arrastrada por los sujetos debido a que no tenía fuerzas para sostenerse en pie.

El despliegue de la Policía Nacional ha permitido hitos importantes en la investigación en un tiempo récord. Recientemente, se reportó el hallazgo del vehículo que fue utilizado para transportar a la estilista.

Curiosamente, el automotor fue localizado en la ciudad de Cúcuta, un punto geográfico bastante alejado del sitio original de los hechos en Bogotá. Este hallazgo es fundamental para reconstruir la ruta que siguieron las personas involucradas.

Además, se ha confirmado la captura de dos hombres vinculados al caso. De acuerdo con la información oficial, estos individuos serían los conductores del vehículo encontrado en la frontera.

Sin embargo, se ha aclarado que estos sujetos no corresponden a las mismas personas que aparecen en el video de la estética retirando a Yulixa.

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Este detalle mantiene a los investigadores trabajando a toda marcha para identificar al resto de los participantes en este suceso.

El caso de Yulixa Toloza también ha puesto bajo la lupa la regulación de estos centros en la capital.

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La Supersalud ya ha iniciado investigaciones formales contra la Secretaría de Salud de Bogotá para determinar las condiciones bajo las cuales operaba el sitio donde desapareció la mujer.

Otros testimonios sugieren que el establecimiento no contaba con la infraestructura adecuada, como quirófanos, para realizar procedimientos complejos.

Mientras las investigaciones administrativas y operativas avanzan, el clamor de una madre que solo desea volver a ver a su hija sigue resonando con fuerza en todo el país.

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