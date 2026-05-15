“No la amarramos para llevarla”: amiga de Yulixa sobre estética y lipo fallida

En medio de la conmoción por la desaparición de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético en el sur de Bogotá, ahora las miradas también se han dirigido hacia Yuri Mora y Estefanía López, amigas cercanas de la mujer y quienes estuvieron junto a ella antes y después de la intervención.

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Las dos mujeres hablaron en entrevista exclusiva con La Kalle y respondieron a los señalamientos que comenzaron a circular en redes sociales, donde algunas personas aseguran que ellas tendrían vínculos comerciales con la dueña de Beauty Láser M. D., establecimiento donde ocurrió todo.



Según las versiones que se han viralizado, supuestamente recibirían “comisiones” por llevar mujeres a operarse al lugar, algo que ambas negaron tajantemente durante la conversación.



Durante la entrevista, una de las amigas explicó que sí conocían desde hace aproximadamente dos años a la mujer relacionada con el centro estético, principalmente por temas del gremio estético y porque el sitio era conocido en el sector.

Sin embargo, dejó claro que no existía ningún negocio entre ellas.

Las mujeres insistieron en que jamás tuvieron participación económica ni recibieron dinero por recomendar procedimientos o pacientes al lugar.

Aun así, reconocieron que fue en un grupo de "chicas" en el que Yulixa conoció a Beauty Láser, una estética que, según dijeron, tenía popularidad en el barrio y también contaba con supuestos casos exitosos que generaban confianza entre algunas personas del sector.

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“No pensamos que esto fuera a suceder”, expresó una de ellas al ser consultada sobre lo ocurrido.



“Yulixa era una mujer independiente”

Otro de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando les preguntaron directamente si sentían algún tipo de responsabilidad por haber permitido que Yulixa fuera a ese establecimiento.

La respuesta fue contundente.

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“Yulixa tenía 52 años, mujer independiente, desde sus 18 años es quien decide tomar sus decisiones”, dijo una de las amigas.

Incluso, en medio de la conversación, aseguró que después le habría recomendado a Yulixa no operarse allí porque, según explicó, ya no estaba “la misma persona de antes” dentro del lugar.

A pesar de eso, dejó claro que la decisión final fue tomada por la propia Yulixa.

“No la amarramos para llevarla”, afirmó, intentando apartarse de los comentarios que hoy circulan en redes sociales y que buscan señalar a las amigas como responsables indirectas de lo ocurrido.

Beauty Láser también está bajo investigación

Mientras continúan las versiones y testimonios alrededor del caso, el centro estético Beauty Láser M. D. también se encuentra bajo revisión por parte de las autoridades.

Detrás del establecimiento, ubicado en el sur de Bogotá, existe una estructura comercial que ahora está siendo analizada dentro de las investigaciones por la desaparición de Yulixa Toloza.

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De acuerdo con un registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá expedido el 15 de mayo de 2026 y publicado por el concejal David Saavedra en la red social X, la empresa habría sido matriculada el 12 de diciembre de 2025.

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El documento señala que el negocio registraba activos por 18 millones de pesos y funcionaba en la calle 45A Sur # 51D - 43, dirección que coincide con el lugar donde ocurrieron los hechos conocidos hasta ahora.

Además, el registro indica que la propietaria sería María Fernanda Delgado Hernández. Sin embargo, también aparece una anotación donde se precisa que la matrícula mercantil no habría sido renovada recientemente, por lo que los datos corresponden a la última información reportada durante 2025.