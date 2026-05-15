Se conoce quién filtró grabación de Yulixa en delicado estado: “Se asustó”

En medio del misterio que rodea la desaparición de Yulixa Toloza, la estilista de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en el barrio Venecia, se conoció un video en el que mostró el estado de salud de la mujer antes de perder su rastro. Ante esto, en una entrevista para El Klub de La Kalle, sus amigas revelaron quien tomó esas imágenes.

Una vez se conoció que el video, se comenzó a especular sobre la procedencia del video donde se ve a Yulixa con un aspecto "verde", con dificultades evidentes para respirar y recibiendo lo que parece ser un caldo o sopa, ante esto Estefanía reveló que se trató de Amelia, otra amiga que la estaba acompañando.

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Según el relato, Amalia grabó el video impulsada por el pánico al ver que la recuperación de Yulixa no era normal. "La chica que la nuestra amiga la que la acompañó se asustó mucho y realizó esos videos para que nosotras que estábamos aquí trabajando nos diéramos cuenta de cómo estaba ella", explicó Estefanía López en la entrevista.



De igual forma, explicó que el objetivo inicial era alertar al resto del grupo de amigas sobre las condiciones críticas en las que se encontraba la estilista tras salir del quirófano a la 1:00 p.m. Material que se convirtió en una pieza clave para la investigación de las autoridades.



¿Qué opinaron las amigas de Yulixa Toloza tras la difusión del video?

Yuri Mora y Estefanía Medina, las amigas más cercanas confesaron durante la entrevista que inicialmente no querían que estas imágenes fueran públicas por respeto a la integridad de Yulixa. Sin embargo, la decisión cambió con la llegada de un familiar de crianza de la víctima.

"Nosotras no estábamos de acuerdo con difundir los videos pero pues llegó el hermano y dijo que sí", señalaron. Así mismo, resaltaron que el hermano de crianza, es quien ha estado al frente de los trámites en la Fiscalía, autorizó la difusión esto para que la gente supiera las condiciones reales de Yulixa y hacer presión en las autoridades.

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Cabe destacar que las imágenes son una pieza clave en la investigación, ya que contradicen la versión de los encargados del centro estético, quienes aseguraban que Yulixa simplemente "quería dormir", hecho que agradecieron que por los vídeos enviados sabían que algo andaba mal.

"Por los videos evidenciamos que ella no se encontraba bien", lo que las motivó a cerrar sus negocios y dirigirse de inmediato a la clínica en Venecia, para saber la situación real que tenía Yulixa Toloza en esos momentos.

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Hoy, Yuri y Estefanía continúan pidiendo que el caso no quede en el olvido. "Lo que principalmente queremos es encontrarla... que estas personas paguen por esta tragedia", sentenciaron, mientras la Fiscalía y el Gaula avanzan en la búsqueda de la estilista.

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