De rodillas: así fue la inesperada propuesta de Naim a La Blanquita, ¿son novios?

Las redes sociales explotaron luego de que se conociera el video en el que Naim sorprendió a La Blanquita con una propuesta de noviazgo que dejó a miles de seguidores hablando.

El creador español decidió dar el siguiente paso en su relación con la influencer caleña y lo hizo de una manera que pocos esperaban: arrodillándose frente a ella para pedirle oficialmente que fueran pareja.

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El momento no tardó en hacerse viral. Apenas comenzaron a circular las imágenes, los comentarios inundaron redes sociales y los fans de ambos empezaron a reaccionar emocionados por lo que muchos ya venían sospechando desde hace semanas.

En el video, que rápidamente empezó a compartirse en distintas redes sociales, se observa a Naim bastante emocionado mientras le hace la propuesta a La Blanquita.

Naim Darrechi y Katy Cardona, popularmente conocida como La Blanquita, se han convertido en la pareja del momento tras su romance dentro del reality La Mansión VIP.

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La historia entre Naim y La Blanquita ya venía dando de qué hablar

Desde su participación en La Mansión VIP, los seguidores del reality empezaron a notar la cercanía entre los dos creadores de contenido.

Aunque al comienzo muchos pensaban que todo hacía parte del juego y las dinámicas del programa, el tiempo terminó confirmando que el vínculo era real.

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Uno de los detalles que más comentarios generó fue precisamente la forma en la que Naim decidió hacer oficial el noviazgo.

La pareja también se volvió tendencia por los videos relacionados con la vida de rancho, los caballos y las actividades que comenzaron a compartir juntos, contenido que terminó aumentando todavía más el interés de sus 'teams'.

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Otro detalle que elevó la emoción entre los seguidores fue el anuncio de Naim sobre su próximo viaje a Colombia. Según reveló, próximamente visitará el país para conocer a la familia de La Blanquita, noticia que provocó aún más comentarios entre quienes siguen cada paso de la relación.