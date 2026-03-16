Acusan de "ratera" a La Jesuu tras los 15 de Isabella Valdiri; habría quedado en cámaras

La celebración de los 15 años de Isabella Valdiri sigue dando de qué hablar en redes sociales, pero esta vez no por los vestidos, el espectáculo o la magnitud del evento, sino por una polémica que involucra a La Jesuu.

La creadora de contenido fue señalada en publicaciones virales de supuestamente haberse llevado objetos decorativos de la fiesta, lo que desató todo tipo de comentarios entre los usuarios.

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La versión comenzó a circular principalmente en Facebook, donde algunos perfiles afirmaban que La Jesuu y otra influenciadora conocida como “La Blanquita” habrían retirado varios centros de mesa del lugar donde se realizó la celebración organizada por Andrea Valdiri.

Según ese relato, la empresa encargada del alquiler habría notado la ausencia de los arreglos durante el inventario posterior al evento, lo que generó especulación inmediata.

En la misma publicación se aseguraba que cada uno de estos centros de mesa tendría un alto valor económico y que, tras revisar cámaras de seguridad, habrían quedado en poder de las influenciadoras.

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Incluso se incluía una supuesta explicación en la que se indicaba que pensaron que podían llevárselos. Sin embargo, el contenido no estaba acompañado de pruebas verificables ni de confirmaciones oficiales. Se trataría de información falsa.

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La Jessu reacciona a supuesta acusación de "robo"

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A medida que el rumor ganaba alcance, muchos esperaban una respuesta directa de La Jesuu. Finalmente, la influenciadora decidió pronunciarse, pero lo hizo con humor. A través de sus historias de Instagram compartió una captura de la publicación viral y escribió un mensaje corto acompañado de risas: “Jajajajaja, amo Facebook”. 😂

Su reacción fue interpretada por seguidores como una forma de restarle importancia al tema. En lugar de mostrarse incómoda, optó por un tono relajado, lo que calmó en parte el "chisme" sin fundamentos.

Por el contrario a lo que insinuaban algunos comentarios, tanto Andrea Valdiri como La Jesuu se dejaron ver muy cercanas y felices durante la celebración. En los videos y fotografías compartidos del evento, ambas aparecen disfrutando, bailando y acompañando a Isabella en su noche especial.

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De hecho, seguidores de las influenciadoras destacaron que la relación entre ellas ha sido cercana desde hace tiempo y que en la fiesta se evidenció esa conexión única, marcada por la alegría y el apoyo mutuo.

La fiesta de quince años ya era tendencia por su despliegue, la presencia de múltiples creadores de contenido y la gran producción del evento, por lo que cualquier comentario relacionado con los asistentes se viralizó rápidamente. Algunos usuarios replicaron la historia sin verificar su origen, mientras otros defendieron a las influenciadoras.

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Hasta ahora, no se han conocido declaraciones oficiales por parte de los organizadores del evento ni de las empresas vinculadas a la decoración sobre el tema. Entretanto, la celebración continúa siendo uno de los acontecimientos más comentados en redes sociales, donde cada detalle sigue generando conversación.