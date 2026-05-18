“Lipo sin incapacidad”: VIDEO capta a dueña de Beauty Láser promocionando procedimiento

En medio de la intensa búsqueda que adelantan las autoridades en Bogotá, ha cobrado relevancia un clip promocional donde se ve a María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del centro estético Beauty Láser, explicando con detalle cómo funcionaban los servicios que ofrecía.

En la grabación, Delgado se presenta con seguridad como especialista en medicina estética, buscando generar confianza en sus potenciales pacientes sobre uno de los servicios más solicitados de su catálogo: la lipólisis láser.

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En el video, que ahora es analizado cuadro por cuadro, la enfermera venezolana describe la intervención como un proceso ambulatorio y moderno.

"Trabajamos en la capa de la dermis, que es el tejido adiposo donde extraemos grasita por medio de cánulas finas", comenta Delgado frente a la cámara, asegurando además el uso de tecnología láser de punta diseñada para minimizar cualquier tipo de molestia.

Si la reconoce repórtela a las autoridades, es una de las responsables de la desaparición de Yulixa, María Fernanda Delgado pic.twitter.com/XpD8olGzSV — Café con pan  🤱🏻 (@laclaurubiano) May 17, 2026

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Según su relato, este método no solo eliminaba grasa, sino que ayudaba a la retracción de la piel, siendo ideal para personas con flacidez.

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Uno de los puntos que más enfatizaba María Fernanda en su comunicación era el confort del paciente. En el material audiovisual, afirma que el procedimiento se realizaba bajo sedación médica para evitar cualquier tipo de dolor durante la intervención.

Además, prometía una recuperación progresiva de apenas 10 días, tiempo durante el cual solo se requerían masajes postoperatorios, asegurando que el tratamiento no generaba ningún tipo de incapacidad laboral para quienes se lo realizaban.

Curiosamente, en el video la propia Delgado hace mención a la seguridad del paciente, indicando que "previamente al procedimiento debes realizarte exámenes médicos para saber si eres apto o no".

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Esta declaración contrasta fuertemente con los hallazgos recientes de las autoridades y los testimonios de allegados a Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años que fue vista por última vez en dicho establecimiento.

Según las versiones de quienes estuvieron allí, tras someterse a la lipólisis, Yulixa presentó graves dificultades respiratorias, palidez y desmayos, una situación muy distinta a la "experiencia sin dolor" prometida en el video.

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La investigación ha revelado detalles que ponen en duda la infraestructura que Delgado defendía en sus redes sociales. Durante las inspecciones realizadas por la Policía y Bomberos en la sede de Venecia, se encontró a otra mujer recuperándose de una intervención estética sin la debida supervisión médica visible.

Asimismo, se descubrió que el centro promocionaba otros tratamientos potencialmente invasivos, como plasma facial y dermapen, sin contar con la habilitación sanitaria necesaria.

El caso se ha vuelto aún más enigmático tras la denuncia sobre la presunta remoción de los dispositivos DVR, donde se almacenaban las grabaciones de las cámaras de seguridad del local, un hecho que podría dificultar la reconstrucción de lo sucedido el día de la desaparición de la paciente.

Mientras tanto, el video de María Fernanda Delgado sigue circulando en internet, quedando como un registro de las promesas de seguridad y tecnología que hoy son cuestionadas por la justicia colombiana.

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Las autoridades continúan tras la pista de la mujer de 30 años y de otros empleados, como un auxiliar de enfermería que fue captado en otros videos intentando asistir a la paciente antes de que se perdiera su rastro.

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