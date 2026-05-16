Habla trabajadora de la estética donde desapareció Yulixa y revela lo que le dijo su jefe

Por primera vez desde que comenzó el caso de Yulixa Toloza, habló una de las trabajadoras del centro estético Beauty Láser M. D., establecimiento ubicado en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, donde la mujer de 52 años fue atendida antes de desaparecer.

La empleada, cuya identidad permanece reservada por razones de seguridad, entregó detalles sobre las últimas horas en las que vio a Yulixa dentro del lugar y habló del estado de salud en el que, según ella, se encontraba antes de salir del establecimiento.

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“Ella seguía en uno de los cuartos”

Según relató la trabajadora, el día de la desaparición terminó su jornada aproximadamente a las 6 de la tarde. Para ese momento, Yulixa todavía permanecía dentro del centro estético.

La mujer explicó que no tuvo contacto constante con la paciente, pero sí alcanzó a conocer información relacionada con el estado en el que se encontraba después del procedimiento estético.

De acuerdo con su versión, antes de retirarse habló con la dueña del establecimiento sobre la situación de Yulixa y recibió tranquilidad por parte de sus superiores.

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“Mi jefe me dijo: ‘Si pasa algo, yo llamo a una ambulancia y la llevamos a un hospital’. Pero, por lo visto, no pasó. No sé qué pasaría”, afirmó la trabajadora en su declaración.

Sus palabras generaron todavía más preguntas porque, según versiones conocidas durante los últimos días, Yulixa presentaba dificultades respiratorias, se veía bastante débil y permanecía bajo observación dentro del lugar.

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La trabajadora lanzó una hipótesis sobre lo ocurrido

Durante su relato, la empleada también aseguró que, en su opinión, algo inesperado habría sucedido después del procedimiento.

Aunque evitó entregar detalles adicionales, sí confirmó que cuando salió del establecimiento todavía permanecían varias personas relacionadas con el centro estético.

Según explicó, dentro del lugar había al menos cinco personas cuando terminó su jornada laboral.

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El centro estético antes funcionaba en Kennedy

Otro de los datos revelados por la trabajadora tiene que ver con los antecedentes del establecimiento.

Según contó, los propietarios del negocio anteriormente tenían el centro estético en Kennedy y posteriormente trasladaron sus operaciones al barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

Además, aseguró que desde la noche del 13 de mayo no volvió a tener contacto con los dueños del establecimiento.

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Ese detalle llamó la atención porque, según versiones conocidas hasta ahora, después de la desaparición de Yulixa varias personas relacionadas con el lugar dejaron de responder mensajes y llamadas.