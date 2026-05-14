Revelan cuánto habría pagado Yulixa Toloza por la cirugía estética antes de desaparecer

La desaparición de Yulixa Toloza mantiene en alerta a familiares, amigos y autoridades en Bogotá luego de que la mujer ingresara a un procedimiento estético en el sur de la ciudad y posteriormente se perdiera todo contacto con ella.

El caso comenzó a generar preocupación desde la tarde del miércoles 13 de mayo, cuando allegados de la mujer notaron que algo no estaba bien tras la intervención realizada en el establecimiento Beauty Láser M. D., ubicado sobre la Autopista Sur.

Puedes leer: Aparece video de Yulixa antes de desaparecer tras cirugía estética: "Respire bien"



Según relataron personas cercanas, inicialmente les indicaron que el procedimiento tendría una recuperación rápida y que Yulixa podría regresar a casa pocas horas después. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron las dudas por el estado físico en el que, presuntamente, fue vista tras la intervención.

Yuri Paola Mora, amiga de la mujer, aseguró en declaraciones conocidas públicamente que Yulixa presentaba señales preocupantes luego del procedimiento.

“Ella se ve muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo”, relató.

Publicidad

La situación tomó aún más fuerza cuando, horas más tarde, familiares aseguraron que dejaron de recibir respuestas claras sobre el paradero de la mujer y comenzaron a recibir versiones contradictorias sobre lo que habría ocurrido después de la cirugía.

Uno de los últimos mensajes atribuidos a Yulixa también llamó la atención de los investigadores. Según versiones conocidas, desde su celular se envió un texto que decía: “Voy casa, tengo sueño”. Sin embargo, ahora las autoridades intentan establecer si realmente fue ella quien escribió esos mensajes o si otra persona pudo haber utilizado el teléfono posteriormente.

Publicidad

¿Cuánto habría pagado Yulixa por la cirugía estética?

Con el avance del caso también comenzaron a conocerse detalles sobre los servicios promocionados por el centro estético donde fue atendida Yulixa Toloza.

En redes sociales como Facebook e Instagram, Beauty Láser M. D. promocionaba diferentes procedimientos estéticos entre los que aparecían tratamientos como “lipólisis láser”, “lipotransferencias” y “lipo 360 sin dolor”.

Según las publicaciones conocidas, los precios de estos procedimientos oscilaban entre los 3.600.000 y 4.300.000 pesos, dependiendo del tratamiento realizado.

Precisamente, la lipólisis láser era presentada como un procedimiento de recuperación rápida y mínimamente invasivo, una de las razones por las que muchas personas se interesaban en este tipo de intervenciones.

Puedes leer: Salen a la luz chats del celular de Yulixa Toloza antes de desaparecer: “Ayuda”

Publicidad

Las autoridades también verifican actualmente si el establecimiento contaba con todos los permisos y requisitos necesarios para operar. Durante las diligencias realizadas en el lugar, organismos de control revisaron documentación, equipos y condiciones del inmueble mientras continúa la investigación.

Otro de los elementos que ahora forma parte clave del caso son las cámaras de seguridad del sector y los registros técnicos obtenidos durante las inspecciones. Los investigadores buscan reconstruir los movimientos posteriores a la cirugía.