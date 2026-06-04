Mhoni Vidente lanza nueva advertencia sobre una muerte inminente: "Es complicado"

Mhoni Vidente volvió a captar la atención de miles de seguidores tras emitir una nueva advertencia relacionada con la salud mundial.

La reconocida astróloga se refirió a las enfermedades que han generado alertas durante los primeros meses de 2026 y aseguró que la situación continúa siendo delicada.

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Sus declaraciones se conocieron durante una entrevista con El Heraldo de México, donde realizó una lectura de cartas y compartió algunas de las predicciones que, según ella, marcarían los próximos meses.

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La vidente cubana señaló que el panorama sanitario sigue siendo uno de los temas más sensibles del año debido a la preocupación que han despertado enfermedades como el ébola y el hantavirus en distintas regiones.

Según explicó, las alertas registradas durante este 2026 no deben tomarse a la ligera y las personas deberían prestar especial atención a su estado de salud.

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“Ha sido un año complicado en cuestiones de esas enfermedades que han marcado completamente a la humanidad y que la van a seguir marcando”, manifestó durante la conversación.

Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron la nueva advertencia y analizaron el alcance de sus declaraciones.

La advertencia de Mhoni Vidente sobre la salud

Durante la entrevista, la astróloga insistió en que las personas deben fortalecer los cuidados relacionados con su bienestar físico y mental.

De acuerdo con sus palabras, existen factores que podrían hacer más vulnerables a algunas personas frente a determinadas enfermedades.

“Tenemos que cuidarnos, tener mucha salud mental y estar lo más saludables que se pueda”, afirmó.

Mhoni también mencionó que algunas condiciones de salud podrían aumentar los riesgos para ciertos pacientes, razón por la cual insistió en la importancia de no bajar la guardia.

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La vidente aseguró que los problemas sanitarios seguirán siendo noticia durante los próximos meses y que la población debe mantenerse alerta frente a cualquier situación que pueda afectar su bienestar.

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Habló de posibles muertes relacionadas con estas enfermedades

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la advertencia sobre posibles fallecimientos derivados de estas enfermedades.

Según su lectura, los virus seguirán generando preocupación y podrían ocasionar nuevas pérdidas humanas en diferentes lugares del mundo.

Aunque se trata de una predicción personal realizada por la astróloga, sus palabras despertaron numerosas reacciones entre quienes siguen de cerca cada uno de sus pronósticos.

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¿Cuáles son los síntomas del ébola?

El ébola es una enfermedad que suele iniciar con síntomas que pueden confundirse con otros problemas de salud.

Entre las señales más frecuentes se encuentran la fiebre repentina, el cansancio extremo, el dolor de cabeza y los dolores musculares.

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A medida que la enfermedad avanza, también pueden presentarse vómitos y complicaciones gastrointestinales severas.

Estos síntomas requieren atención médica especializada debido a la gravedad que puede alcanzar la enfermedad en algunos pacientes.

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Los síntomas asociados al hantavirus

Por otro lado, el hantavirus también ha sido motivo de preocupación durante este año.

Entre los síntomas más comunes aparecen la fiebre alta, los escalofríos, la fatiga y el malestar general.

Asimismo, pueden registrarse vómitos, dolor abdominal, tos seca y disminución de la presión arterial.