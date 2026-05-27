Astrólogo que predijo triunfo de Petro dice quién ganará la presidencia en 2026

Las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo ya empiezan a mover conversaciones en todo el país y, como suele pasar en temporada política, no solo los candidatos terminan siendo tendencia.

Esta vez, quien volvió a robarse la atención en redes sociales fue el astrólogo Daniel Daza, conocido por haber hablado hace cuatro años sobre el triunfo de Gustavo Petro antes de que llegara a la Casa de Nariño.

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El colombiano reapareció con una nueva predicción sobre el futuro político del país y su nombre rápidamente comenzó a sonar entre usuarios que recordaron su antigua lectura astral de las elecciones de 2022.

Daza incluso revivió en sus redes sociales el video donde aseguraba que Petro terminaría convirtiéndose en presidente de Colombia.

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Ese contenido volvió a compartirse masivamente y despertó comentarios de todo tipo entre quienes siguen de cerca las elecciones que se acercan para definir al mandatario del periodo 2026-2030.

Pero lo que más llamó la atención fue la nueva afirmación que lanzó el astrólogo sobre quién, según sus análisis, tendría el camino más fuerte para llegar al poder en las próximas elecciones.

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“Iván Cepeda es quien astrológicamente ganará la presidencia del 2026 al 2030”, expresó Daniel Daza en una de sus publicaciones recientes.

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El video de Petro que volvió a hacerse viral

Uno de los detalles que más impulsó la conversación fue precisamente el video antiguo que Daniel Daza decidió compartir nuevamente.

En esas imágenes, grabadas hace cuatro años, el astrólogo hablaba sobre el panorama político de ese momento y aseguraba que Gustavo Petro tenía altas posibilidades de quedarse con la presidencia.

Ahora, en medio de la nueva carrera presidencial, el astrólogo aprovechó para volver a mostrar ese contenido y relacionarlo con su más reciente predicción sobre Iván Cepeda.

La conversación tomó aún más fuerza porque las elecciones presidenciales del 31 de mayo ya empiezan a generar expectativa entre millones de colombianos.

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Daniel Daza se ha convertido en una figura bastante seguida en internet gracias a sus análisis relacionados con famosos, política y temas de actualidad. Sus publicaciones suelen generar interacción inmediata y esta vez no fue la excepción.

Usuarios divididos, memes, mensajes de apoyo y comentarios escépticos aparecieron rápidamente luego de que mencionara a Iván Cepeda como el posible ganador de las próximas elecciones presidenciales.