Este era el pacto que tenía Esperanza Gómez con su esposo antes de morir

Para los micrófonos de El Klub de La Kalle, la icónica actriz Esperanza Gómez, decidió poner fin a los rumores y explicar detalladamente la dinámica de su vida sentimental. Más allá de su exitosa carrera, también aprovechó para hablar cómo era su relación con su esposo.

Durante la charla, Esperanza Gómez aclaró que su segundo matrimonio no nació de un romance convencional, sino de una necesidad legal. “Me casé con un americano pero esta relación no fue basada en el amor; se dio por otras circunstancias que me ayudó a obtener unos documentos que yo necesitaba”, confesó la caldense.

Puedes leer: Esperanza Gómez revela en El Klub la foto de su esposo fallecido: “Lo llevo conmigo”



A pesar de que el vínculo legal era con un ciudadano estadounidense, el corazón de Esperanza seguía perteneciendo a su esposo colombiano, quien falleció recientemente y aclaró que este tenía conocimiento sobre lo que estaba sucediendo.



Según relató, el proceso migratorio derivó en una situación sentimental compleja en la que el hombre en EE. UU. manifestó su deseo de tener algo más con ella. “En el proceso quiso tener una relación paralela conmigo con permiso de mi pareja la que falleció”, explicó la actriz, subrayando que nunca hubo secretos.

De igual forma, comentó que admiró la madurez y seguridad de su esposo frente a esta situación. Explicando que mientras muchos hombres podrían sentirse amenazados, él aceptó el acuerdo como parte de la vida de la actriz. “Sí tuve sentimientos por él pero yo nunca estuve enamorada como tal de como lo estuve de mi marido”, detalló.

¿Qué más comentó Esperanza Gómez sobre este pacto?

Publicidad

Para la empresaria, una clave para que el pacto funcionara fue la confianza ciega que su esposo tenía en sí mismo. “Mi marido era un hombre normal... él se sentía King Kong al lado de él... uno estar con un hombre seguro ya no necesita nada más”, recordó con nostalgia mientras describía a su pareja como un hombre "elegante y posudo" que resolvía todo en su vida.

Puedes leer: Reaparece Francisco Bolívar con enigmático mensaje tras su crisis: “LXS AMO”

Publicidad

Al punto que comentó que este no tuvo ningún problema con su trabajo, hasta al punto que este incitaba a la actriz a continuar en este. Esto enfatizando que él era una de las personas que más disfrutaba de verla en estas piezas audiovisuales.

La actriz admitió que este proceso de escritura ha sido terapéutico pero doloroso, ya que ha tenido que remover "demonios" de su infancia y enfrentar crisis de salud mental que la llevaron a tener “pensamientos oscuros” tras sus pérdidas recientes, cómo fue la pérdida de esposo en octubre y de su mamá en abril de este año.

Pese a esto, comentó que muchas personas le mencionaron que tenía una energía bonita. “Mucha gente me habla de la nada y me termina contando sus problemas”, afirmó. De igual forma, comentó que logró hacer las paces con su mamá, pese a los problemas que tuvo con ella en el pasado.

Mira también: Esperanza Gómez revela foto de su esposo fallecido: “Lo llevo conmigo”