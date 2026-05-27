Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
POLLA NEQUI
¿DÓNDE VOTAR?
PAGOS ICETEX
HORÓSCOPO SEMANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Este era el pacto que tenía Esperanza Gómez con su esposo antes de morir

Este era el pacto que tenía Esperanza Gómez con su esposo antes de morir

La reconocida actriz y empresaria Esperanza Gómez pasó por El Klub de La Kalle y reveló varios aspectos íntimos de su relación con su esposo antes de que falleciera.

Este era el pacto que tenía Esperanza Gómez con su esposo antes de morir
Este era el pacto que tenía Esperanza Gómez con su esposo antes de morir
Foto: foto de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de may, 2026

Para los micrófonos de El Klub de La Kalle, la icónica actriz Esperanza Gómez, decidió poner fin a los rumores y explicar detalladamente la dinámica de su vida sentimental. Más allá de su exitosa carrera, también aprovechó para hablar cómo era su relación con su esposo.

Durante la charla, Esperanza Gómez aclaró que su segundo matrimonio no nació de un romance convencional, sino de una necesidad legal. “Me casé con un americano pero esta relación no fue basada en el amor; se dio por otras circunstancias que me ayudó a obtener unos documentos que yo necesitaba”, confesó la caldense.

Puedes leer: Esperanza Gómez revela en El Klub la foto de su esposo fallecido: “Lo llevo conmigo”

A pesar de que el vínculo legal era con un ciudadano estadounidense, el corazón de Esperanza seguía perteneciendo a su esposo colombiano, quien falleció recientemente y aclaró que este tenía conocimiento sobre lo que estaba sucediendo.

Te puede interesar

Esperanza Gómez habla sobre los últimos días de su esposo
Farándula

Esperanza Gómez revela cómo fueron los últimos días de su esposo antes de morir

Esperanza Gómez habla de la muerte de su esposo y mamá
Farándula

Esperanza Gómez confirma muerte de su esposo y su mamá; da delicados detalles

Según relató, el proceso migratorio derivó en una situación sentimental compleja en la que el hombre en EE. UU. manifestó su deseo de tener algo más con ella. “En el proceso quiso tener una relación paralela conmigo con permiso de mi pareja la que falleció”, explicó la actriz, subrayando que nunca hubo secretos.

De igual forma, comentó que admiró la madurez y seguridad de su esposo frente a esta situación. Explicando que mientras muchos hombres podrían sentirse amenazados, él aceptó el acuerdo como parte de la vida de la actriz. “Sí tuve sentimientos por él pero yo nunca estuve enamorada como tal de como lo estuve de mi marido”, detalló.

¿Qué más comentó Esperanza Gómez sobre este pacto?

Publicidad

Para la empresaria, una clave para que el pacto funcionara fue la confianza ciega que su esposo tenía en sí mismo. “Mi marido era un hombre normal... él se sentía King Kong al lado de él... uno estar con un hombre seguro ya no necesita nada más”, recordó con nostalgia mientras describía a su pareja como un hombre "elegante y posudo" que resolvía todo en su vida.

Puedes leer: Reaparece Francisco Bolívar con enigmático mensaje tras su crisis: “LXS AMO”

Publicidad

Al punto que comentó que este no tuvo ningún problema con su trabajo, hasta al punto que este incitaba a la actriz a continuar en este. Esto enfatizando que él era una de las personas que más disfrutaba de verla en estas piezas audiovisuales.

Te puede interesar

Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella
Farándula

Ella es Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella; tienen cuatro hijos

Lucía Méndez revela su experiencia con Pablo Escobar
Farándula

Actriz expone complicada situación que vivió con Pablo Escobar: “Acércate a Dios”

La actriz admitió que este proceso de escritura ha sido terapéutico pero doloroso, ya que ha tenido que remover "demonios" de su infancia y enfrentar crisis de salud mental que la llevaron a tener “pensamientos oscuros” tras sus pérdidas recientes, cómo fue la pérdida de esposo en octubre y de su mamá en abril de este año.

Pese a esto, comentó que muchas personas le mencionaron que tenía una energía bonita. “Mucha gente me habla de la nada y me termina contando sus problemas”, afirmó. De igual forma, comentó que logró hacer las paces con su mamá, pese a los problemas que tuvo con ella en el pasado.

Mira también: Esperanza Gómez revela foto de su esposo fallecido: “Lo llevo conmigo”

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Esperanza Gómez

Farándula

El Klub