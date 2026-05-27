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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Exfutbolista colombiano es detenido en Chile por muerte de su amigo; una maleta es clave

Exfutbolista colombiano es detenido en Chile por muerte de su amigo; una maleta es clave

Al momento de la captura, las autoridades encontraron sustancias psicoactivas y varias armas de fuego, mientras continúa la investigación.

Abel Stiven Carabalí es arrestado por muerte de su mejor amigo
Abel Stiven Carabalí
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de may, 2026

El mundo del deporte se encuentra conmocionado tras revelarse los detalles de la muerte de un ciudadano colombiano en Chile, donde el principal sospechoso es Abel Stiven Carabalí, de 30 años, una otrora promesa del fútbol caleño que hoy enfrenta cargos por este caso, además de liderar una banda delincuencial.

Las autoridades informaron que el pasado 13 de abril en la comuna de Curacaví, al occidente de la Región Metropolitana de Santiago. Un habitante de la zona alertó a los Carabineros sobre una llamarada en el sector conocido como la Cuesta Zapata y al llegar, los bomberos y la policía encontraron el cuerpo de un hombre calcinado.

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Sin embargo, lo que más impactó a los investigadores fue el mensaje simbólico dejado por los victimarios. Junto a la cabeza de la víctima, las autoridades hallaron una Biblia, además el cuerpo presentaba múltiples heridas cortopunzantes "innecesarias" previas, lo que demuestra lo ocurrido, además de otros tipos de lesiones en el cuerpo.

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La investigación de la Brigada de la PDI dio un giro sorprendente al identificar al presunto autor material. Se puede observar a un hombre sacando un cadáver en un carrito de mercado desde un estacionamiento para luego subirlo a un taxi conducido por otro cómplice colombiano, donde estaría la tercera persona en cuestión.

¿Qué más se conoce del caso de Abel Stiven Carabalí?

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Abel Stiven Carabalí fue la persona que aparece en el carro, quien durante ocho años compartió formación deportiva con la víctima en un club de fútbol en Cali. Inicialmente se consideró la hipótesis de un secuestro, sin embargo, en el operativo de captura de el exjugador y un taxista implicado, se encontraron varios elementos incriminatorios.

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De igual forma, se conoció que los dos detenidos mantenían una relación de estrecha amistad con la víctima, incluso compartían vivienda tras haber migrado desde Colombia en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, se conoce que el ataque surge posiblemente por un conflicto profundo relacionado con deudas o disputas territoriales.

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Abel Stiven Carabalí y su cómplice han sido formalizados por el delito de homicidio calificado. El Juzgado de Garantía de Curacaví decretó prisión preventiva para ambos y fijó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación, mientras las autoridades buscan a otros dos sujetos que estarían vinculados en este caso.

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