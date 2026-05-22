Giro en caso Yulixa Toloza: falso cirujano habría grabado el procedimiento; envió el video

El caso de Yulixa Toloza volvió a dar un giro. Mientras avanzan las investigaciones contra los capturados por la muerte de la estilista de 52 años, las autoridades ahora siguen una nueva pista que podría convertirse en una de las pruebas más delicadas dentro del expediente.

Según lo que se ha conocido en las últimas horas, investigadores están verificando la posible existencia de un video que habría sido grabado durante el procedimiento estético realizado a Yulixa en el centro clandestino Beauty Láser M.L., ubicado en el sur de Bogotá.

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La información comenzó a tomar fuerza después de que surgiera el testimonio de una persona que aseguró que Eduardo David Ramos Carías, señalado de realizar el procedimiento, tendría la costumbre de grabar las intervenciones invasivas que hacía dentro del establecimiento.

El supuesto video estaría en manos de una persona cercana

De acuerdo con la información, revelada por El Tiempo, que ahora analizan las autoridades, ese material audiovisual habría sido enviado a la pareja de Ramos antes de que huyera hacia Venezuela junto a otros implicados del caso.

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La nueva pista llevó a investigadores hasta un conjunto residencial ubicado en Cúcuta, donde presuntamente residiría el hombre dedicado a la organización de eventos y que sería cercano al señalado procedimiento realizado a Yulixa.

Precisamente, una de las hipótesis que hoy toma fuerza dentro de la investigación es que el supuesto video habría quedado almacenado en chats, celulares o aplicaciones de mensajería utilizadas por las personas relacionadas con el caso.

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Las autoridades intentan establecer minuto a minuto qué pasó dentro de Beauty Láser antes de que Yulixa fuera sacada del lugar en delicadas condiciones físicas.

Los videos conocidos hasta ahora muestran a la mujer visiblemente afectada, con dificultades para respirar, desorientada y sin poder sostenerse por sí sola.

Posteriormente, cámaras de seguridad registraron el momento en que fue retirada del establecimiento por varias personas y subida a un vehículo Chevrolet Sonic gris.

Precisamente ese carro se convirtió en otra pieza clave de la investigación luego de ser hallado días después en Cúcuta.

Con el paso de los días, Medicina Legal confirmó que Yulixa murió por una embolia pulmonar, una emergencia médica que requería atención inmediata.

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Eduardo Ramos huyó hacia Venezuela

La línea de tiempo reconstruida por las autoridades también señala que Eduardo David Ramos salió de Bogotá en un vuelo desde el Dorado rumbo a Cúcuta poco tiempo después de lo ocurrido en el centro estético.

Las investigaciones apuntan a que posteriormente cruzó hacia Venezuela junto a María Fernanda Delgado y Edinson Torres, quienes también son señalados dentro del caso.

Los tres fueron capturados posteriormente por autoridades venezolanas luego de activarse alertas internacionales relacionadas con la investigación.



¿Quién es el hombre que tendría los videos?

De acuerdo con lo que conoció El Tiempo, un informante bajo reserva se comunicó con una fiscal de Cúcuta para reportar que en el conjunto residencial Natura reside un organizador de eventos que "sería la pareja de David Ramos".

El testigo aclaró en su denuncia que él no vive en dicho complejo, sino el sospechoso señalado, precisando que "este hombre recibía videos de las intervenciones que hacía Ramos".

Con estos datos exactos, agentes del CTI ejecutaron una inspección judicial en el inmueble de Natura para incautar los dispositivos electrónicos, dejando claro que el testigo solo aportó la ubicación del presunto compañero sentimental para que las autoridades rastrearan las grabaciones de la cirugía de Yulixa Toloza.