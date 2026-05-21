Yulixa Toloza murió dentro del centro estético antes de ser sacada en un carro

El caso de Yulixa Toloza sigue tomando nuevos giros luego de conocerse el documento de Medicina Legal que confirmó que la mujer de 52 años murió por una embolia pulmonar tras someterse a un procedimiento estético clandestino en el sur de Bogotá.

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Ahora, nueva información conocida alrededor del proceso apunta a que Yulixa habría perdido la vida dentro del mismo establecimiento donde le realizaron la intervención y no tiempo después, como inicialmente se llegó a pensar.

Según se ha conocido tras la revelación del informe forense, conocido por La FM, la gravedad de una embolia pulmonar y el estado físico en el que apareció Yulixa en los últimos videos harían pensar que la emergencia médica avanzó rápidamente dentro del lugar.

La FM confirmó que tuvo acceso al documento de Medicina Legal y que este ya fue entregado oficialmente a la Fiscalía General de la Nación como parte del expediente del caso.

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Aunque todavía falta que las autoridades determinen y revelen oficialmente la ventana exacta de muerte, la información que rodea la investigación coincide en que Yulixa probablemente ya no presentaba signos vitales cuando fue sacada del establecimiento en un vehículo.

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Uno de los elementos más comentados del caso sigue siendo el video grabado dentro del centro estético clandestino poco antes de que la mujer fuera retirada del lugar.

En las imágenes, Yulixa Toloza aparecía sentada, visiblemente afectada y con serias dificultades para respirar. También se veía desorientada y con un evidente deterioro físico mientras varias personas intentaban hablarle.

En medio de la escena, quienes estaban junto a ella le insistían constantemente en que respirara profundo e incluso le ofrecieron comida mientras la mujer lucía cada vez más comprometida físicamente.

La sacaron del lugar en un carro

Otro de los puntos que sigue generando impacto es la manera en que Yulixa fue retirada del establecimiento clandestino.

Las investigaciones y videos de cámaras de seguridad revelaron que la mujer fue sacada del lugar y subida a un carro particular, ¿ya muerta?

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La ventana de muerte sería clave en la investigación

Aunque la hora exacta del fallecimiento todavía deberá ser establecida oficialmente por la Fiscalía con base en todos los análisis forenses, cada vez toma más fuerza la hipótesis de que Yulixa Toloza habría muerto dentro del centro estético clandestino antes de ser subida al carro en el que fue retirada del lugar.

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Esto se debe a que la embolia pulmonar confirmada por Medicina Legal es una emergencia médica extremadamente delicada que requiere atención inmediata en cuestión de minutos.

Además, en el último video conocido de Yulixa ya se le veía con graves dificultades para respirar, desorientada y con un evidente deterioro físico, síntomas que coinciden con este tipo de complicación.

Otro detalle que ha llamado la atención es que, según la línea de tiempo que manejan las autoridades, entre el momento en que empezó a complicarse dentro del establecimiento y el momento en que finalmente la sacaron del lugar habrían pasado varias horas, un tiempo que, según lo que se conoce sobre este tipo de emergencias médicas, Yulixa difícilmente habría podido resistir sin atención urgente y especializada.