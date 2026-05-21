¡Pilas! Nueva estafa a ciudadanos de Bogotá con factura del Acueducto

Pagar los servicios públicos es una de esas tareas obligatorias que todos queremos tachar de la lista lo más rápido posible. Sin embargo, en Bogotá, esa agilidad se está convirtiendo en el gancho perfecto para que las personas caigan en una red de engaños digitales que está dejando a muchos con la cuenta bancaria en cero y, para colmo, con el recibo del agua todavía pendiente.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha encendido las alarmas en toda la ciudad. Resulta que un grupo de personas con malas intenciones está utilizando la imagen de la entidad para enviar mensajes que parecen serios y urgentes, pero que en realidad son una trampa muy bien diseñada.

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Si te llega un mensaje de texto o un chat de WhatsApp invitándote a pagar tu factura con un "descuento increíble" o amenazándote con un corte inmediato, lo mejor es que respires profundo y no hagas clic en nada.



¿Cómo funciona la estafa de factura del Acueducto?

La estrategia es sencilla pero efectiva. Los usuarios reciben un mensaje, ya sea por SMS o por aplicaciones de mensajería, donde se les informa sobre una supuesta deuda o se les ofrece un beneficio por pronto pago.

Estos mensajes incluyen un enlace que, a simple vista, parece dirigir al portal oficial del Acueducto.

Al hacer clic, la persona es enviada a una página web que es casi idéntica a la original. Los colores, los logos y hasta la tipografía están copiados al detalle para generar confianza.

Una vez allí, el usuario ingresa sus datos y realiza el pago, convencido de que ya cumplió con su obligación.

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El problema real aparece días después, cuando llega la notificación oficial de falta de pago o, en el peor de los casos, los operarios de la empresa aparecen en la puerta para realizar la suspensión del servicio.

Daniel Rodríguez, gerente de Tecnología de la EAAB, ha sido enfático al explicar que estos sitios fraudulentos son creados constantemente.

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"Desafortunadamente, continúan haciendo suplantación del sitio web de la empresa, y eso genera un problema para los usuarios, quienes se encuentran con la sorpresa de que su dinero no llegó al Acueducto", comentó el directivo.

Es importante entender que los delincuentes digitales son rápidos. Aunque las autoridades y la empresa trabajan para bloquear estas páginas, ellos crean nuevos enlaces en cuestión de horas, lo que hace que la prevención por parte del ciudadano sea la herramienta más poderosa,.

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Para que no te pase a ti, la regla de oro es clara: el Acueducto de Bogotá no utiliza WhatsApp ni mensajes de texto (SMS) para enviar enlaces de cobro o para recaudar dinero,. Si recibes un link por estos medios, puedes tener la total seguridad de que se trata de algo sospechoso.

La única forma 100% segura de gestionar tus pagos es a través de la Oficina Virtual de la EAAB,. Para acceder a ella, no sigas enlaces que te envíen; lo mejor es que tú mismo escribas la dirección oficial en tu navegador.

Al estar registrado en esta plataforma, cuentas con una zona segura donde tu información financiera está protegida y cada peso que pagas se aplica directamente a tu cuenta de servicio.

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Recomendaciones para navegar seguro

Desconfía de la urgencia: Los mensajes que te presionan para pagar "ya mismo" o perder el servicio suelen ser la señal principal de un engaño. Revisa la URL: Antes de poner cualquier dato de tu tarjeta o cuenta, mira bien la dirección web en la parte superior. Si tiene nombres extraños o no empieza por el dominio oficial, sal de ahí de inmediato. Usa la oficina virtual: Inscribirse es gratis y te permite tener el control total de tus facturas sin intermediarios sospechosos. Verifica siempre: Si tienes dudas, comunícate directamente con las líneas de atención de la empresa antes de realizar cualquier transacción.

En un mundo cada vez más digital, estar informados es nuestra mejor defensa. No permitas que la comodidad de un clic te juegue una mala pasada. Comparte esta información con tus vecinos y familiares en Bogotá para que nadie más vea cómo su dinero desaparece por culpa de estos engaños en la red.