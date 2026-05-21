Las tres hipótesis sobre qué causó que Yulixa Toloza colapsara y falleciera

La investigación por el fallecimiento de Yulixa Toloza sigue avanzando y, mientras Medicina Legal termina el informe oficial, ya se conocen las principales hipótesis sobre lo que habría provocado que la mujer de 52 años colapsara luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal.

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, habló con Noticias Caracol y explicó que los especialistas forenses manejan varios escenarios sobre lo que pudo ocurrirle a Yulixa antes de perder la vida.

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Aunque aclaró que todavía no existe una conclusión definitiva, sí detalló cuáles son las posibilidades que actualmente analiza el equipo encargado del caso.

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La situación ha generado impacto porque el procedimiento habría sido realizado en un lugar sin las condiciones médicas necesarias y, además, por una persona que no era profesional de la salud.

La primera hipótesis: una embolia pulmonar

Una de las principales líneas que estudia Medicina Legal es que Yulixa Toloza hubiera sufrido una embolia pulmonar tras el procedimiento estético.

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Esta complicación puede aparecer cuando una sustancia o un coágulo afecta el funcionamiento normal de los pulmones, generando un deterioro rápido en la salud de la persona.

Por ahora, esa posibilidad sigue siendo evaluada por los especialistas forenses mientras avanzan los análisis de laboratorio y los estudios realizados durante la necropsia.

La segunda posibilidad estaría relacionada con anestesia

Otra de las hipótesis mencionadas por Medicina Legal apunta a un posible problema con la aplicación de anestesia.

Presuntamente, una sustancia mal aplicada podría haber desencadenado complicaciones graves en el cuerpo de Yulixa Toloza.

Ese escenario toma aún más fuerza luego de conocerse que la persona que realizó el procedimiento en Beauty Láser no contaba con formación profesional en salud.

“El sitio no tenía las condiciones que sí puede ofrecer una clínica o un hospital”, explicó el director de Medicina Legal al comparar el nivel de riesgo que existe entre un establecimiento autorizado y un lugar clandestino.

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Un shock por proceso anémico es la tercera hipótesis

La tercera teoría que manejan los especialistas tiene que ver con un proceso anémico que habría llevado a Yulixa a sufrir un shock en medio del procedimiento.

Este tipo de situaciones puede generar una descompensación severa en el organismo y terminar afectando funciones vitales.

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Sin embargo, insistió en que todavía es necesario esperar el resultado completo de la autopsia para establecer cuál de todas las hipótesis coincide realmente con los hallazgos médicos y forenses.

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El caso podría ser catalogado como una muerte violenta

Durante la entrevista, Ariel Emilio Cortés también señaló que existe la posibilidad de que el fallecimiento de Yulixa Toloza sea clasificado como una muerte violenta desde el punto de vista forense.

Aunque aclaró que la decisión final dependerá del informe elaborado por el patólogo y el equipo especializado que asumió el caso, aseguró que esa opción está siendo considerada.