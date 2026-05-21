Decisión de la Corte Constitucional da razón a taxistas; implica conjuntos residenciales

Si eres de los que llega con mil bolsas del supermercado, bajo un aguacero o simplemente prefieres que el transporte te deje en la puerta de tu torre, esta noticia te va a encantar.

Recientemente, se ha dado a conocer una determinación que pone fin a uno de los debates más comunes en la convivencia de la propiedad horizontal en Colombia: el acceso de los taxis en conjuntos residenciales.

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La Corte Constitucional emitió una decisión clave que favorece directamente a los conductores de servicio público y, por supuesto, a todos los usuarios que dependen de ellos.



Según el alto tribunal, las normas internas de un edificio o conjunto residencial, por muy estrictas que sean, no pueden pasar por encima de la autoridad nacional ni de los derechos ciudadanos.

Esta medida surge como respuesta a la necesidad de garantizar que el servicio público de transporte sea realmente accesible para todos, eliminando barreras que muchas administraciones habían impuesto de manera arbitraria.

El origen de esta histórica decisión tiene nombre y apellido: una tutela. Todo comenzó cuando un taxista decidió no quedarse de brazos cruzados tras sentirse discriminado por la administración de un conjunto residencial que le impedía ingresar a recoger a sus pasajeros.

El conductor alegó que este tipo de prohibiciones afectaban su labor y el derecho de los ciudadanos a recibir un servicio eficiente.

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Tras analizar el caso, la Corte determinó que, si bien la seguridad es una prioridad para los administradores, esta no puede traducirse en prohibiciones absolutas que afecten la movilidad de los residentes.

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A partir de ahora, los conjuntos residenciales tienen prohibido negar el ingreso de taxis de manera general.

Se acabó esa regla de oro en muchas porterías donde obligaban a todos los pasajeros, sin excepción, a caminar largas distancias hasta las salidas externas para poder abordar un vehículo.

Esta restricción se considera ahora una barrera desproporcionada que desconoce situaciones especiales de movilidad que pueden presentar los habitantes de estas comunidades.

¿Quiénes son los más beneficiados con este cambio?

La Corte puso la lupa en los grupos más vulnerables. El fallo destaca que obligar a desplazarse hasta la portería externa afecta especialmente a los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, menores de edad y personas que se encuentren enfermas o con movilidad limitada.

Para ellos, contar con un transporte que llegue hasta la puerta de su hogar no es un lujo, sino una necesidad básica que ahora está protegida por la ley.

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Es importante aclarar que esto no significa que el conjunto se convierta en una zona sin ley. El alto tribunal fue muy específico al señalar que las administraciones aún conservan facultades importantes para mantener el orden y la seguridad.

Los vigilantes todavía pueden, y deben, verificar la identidad del conductor y registrar tanto el ingreso como la salida de cada vehículo.

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Además, los conjuntos pueden seguir aplicando sus protocolos de seguridad habituales y controlar los tiempos de permanencia de los taxis dentro de las instalaciones para evitar congestiones.

¿Qué deben hacer ahora las administraciones?

El camino es claro: hay que actualizarse. Los conjuntos residenciales en toda Colombia deben revisar sus reglamentos internos y ajustar sus protocolos de ingreso para que no choquen con esta nueva normativa.

También es fundamental capacitar al personal de vigilancia para que entiendan que ya no pueden aplicar restricciones arbitrarias contra los taxistas.

En resumen, los estatutos de convivencia deben acomodarse a lo dictado por la Corte Constitucional, ya que ninguna regla interna tiene más peso que un fallo de este calibre. Así que, la próxima vez que pidas un servicio, recuerda que tu derecho al transporte llega hasta la puerta de tu torre.