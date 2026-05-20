Laura G rompe el silencio y revela el verdadero motivo por el que canceló su boda

Laura González o más conocida como Laura G, quien es una reconocida influencer por su pasó en varios realities nacionales e internacionales pasó por el Klub de La Kalle, y confesó varios detalles de su vida personal más allá de las pantallas y las redes sociales, además de comentar que sucedió con su matrimonio.

A lo largo de la conversación explicó que antes de su última relación, Laura G tuvo un compromiso que duró más de 3 años, el cuál era con una reconocida persona, pero que justo antes de llegar al altar, terminaron debido a las diferencias que habían entre el pensamiento entre ellos.

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Laura explicó que convivió con su expareja durante dos años y ocho meses, tiempo en el que residieron en Río de Janeiro y gran parte en Dubái. A pesar de la comodidad que la creadora de contenido afirmó disfrutar y presumir, mencionó que la vida que buscaba su anterior relación no se alineaba con lo que ella quería.



“Él no quería hijos... eso iba para diferente lado”, confesó Laura González de manera contundente. Afirmando que ella sueña con la estabilidad de un hogar y tiene el deseo profundo de ser madre, en especial de una niña, mencionó que este solo deseaba seguir con su vida entre ellos dos.

¿Qué más comentó Laura G con relación a esta situación?

De igual forma, también comentó que su cariño por el país pesó más que los diferentes lujos que tenía en Dubai. “Mi vida está en Colombia hasta el momento, entonces él no quería vivir acá”, aseguró la modelo y periodista, añadiendo con orgullo que está muy feliz en Colombia.

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Sin embargo, también aprovechó para comentar que mientras vivía en Dubái fue un reto complejo para ella, dado que en el 2018 fundó una empresa la cuál debía responder pese a las 8 o 9 horas de diferencia, dado que su público objetivo estuvo siempre en los locales en Colombia.

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“Yo pasé dos años de mi vida que yo todos los días acostándome a las 5 o 4 de la mañana... no es lo mismo cuando uno no está pendiente de sus cosas”, relató sobre el sacrificio que hacía para mantener a flote su empresa mientras estaba en el extranjero.

Finalmente, comentó que Laura G tiene claro que no quiere a alguien del medio, ni relacionado a jugadores de fútbol, DJ o celebridades y que busca una relación que le sume. “Ahorita en esta etapa de mi vida yo estoy buscando un hogar, una estabilidad... ya estoy buscando algo más tranquilo, más estable”, puntualizó.

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