Se repite historia de Yulixa: Desaparecen a mujer de una estética; en baúl del carro

La ciudad de Puebla se encuentra conmocionada tras la desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, una mujer de 37 años que fue vista por última vez el pasado 18 de mayo de 2026, esto después de una visita a una clínica estética para un procedimiento de liposucción, situación similar a lo ocurrido con Yulixa Toloza.

Blanca Adriana acudió a la clínica "Detox", ubicada en la Calzada Zavaleta 2511, en la colonia Santa Cruz Buenavista, acompañada de su esposo. Testimonios mencionan que esta fue recibida por una mujer identificada como la doctora Diana Palafox, recibió a la paciente y entregó sus pertenencias al marido, indicándole que el procedimiento comenzaría.

Puedes leer: Surge problema con capturados por el caso de Yulixa Toloza: ¿se retrasará extradición?



De igual forma, se conoció que el personal le indicó a la pareja de Blanca Adriana ir a conseguir una faja y otros productos del postoperatorio. Sin embargo, al regresar aproximadamente una hora después, el hombre encontró el inmueble completamente cerrado y vacío. Ante esto decidió comunicarse con las autoridades locales para presentar la respectiva denuncia.



Video de las cámaras de seguridad muestran la desaparición de Blanca Adriana

Las autoridades de la zona encontraron tras el análisis a las cámaras de seguridad de la zona, imágenes que muestran el momento exacto en que tres personas; la supuesta doctora, un hombre identificado extraoficialmente como su hijo y una recepcionista sacan a Blanca Adriana del lugar.

Puedes leer: 'Ventana de muerte' de Yulixa Toloza, el secreto forense que es determinante en el caso

Publicidad

De igual forma, se puede observar en los videos que la víctima se encontraba presuntamente inconsciente y fue subida a un vehículo Mini Cooper rojo, con placas XVD-894-B del estado de Puebla. El bulto cargado por los sospechosos coincide con las características físicas de la mujer desaparecida.

Publicidad

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla activó el Protocolo Alba, un mecanismo de búsqueda inmediata para mujeres y niñas. Además de entregar varias características sobre la contextura física de Blanca Adriana para hacer pronta su localización.

Sumado a esto, se conoció que esta tiene cabello es negro, largo y lacio; su cara y mentón son ovalados. Tiene orejas pequeñas, frente mediana, cejas pobladas, ojos pequeños y rasgados de color negro, nariz mediana y boca grande con labios medianos y que el día de su desaparición usaba blusa negra de licra, pantalón negro acampanado de licra y tenis negros con rojo.

