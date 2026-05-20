Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
FUNCIÓN SECRETA DE WHATSAPP
ASI ENCONTRARON A YULIXA
CAYÓ EL MILOTO
HORÓSCOPO SEMANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Esta es la cronología con horas exactas y recorrido que hicieron con el cuerpo de Yulixa

Esta es la cronología con horas exactas y recorrido que hicieron con el cuerpo de Yulixa

Las autoridades de Cundinamarca y Bogotá encontraron el cuerpo de la estilista de 52 años cerca de Apula, este 19 de mayo.

Autoridades revelan cronología de la muerte de Yulixa Toloza
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de may, 2026

Yulixa Toloza, la estilista de 52 años quien había desaparecido después de un procedimiento estético en el barrio Venecia, el pasado 13 de mayo generó mucha consternación debido a lo que se fue conociendo de la situación. En especial después de que su cuerpo fue hallado sin vida en zona rural de Apulo, Cundinamarca, ante esto las autoridades lograron reconstruir lo ocurrido.

Inicialmente, se conoció que Yulixa entró en la tarde del miércoles 13 de mayo, cuando acudió a un centro estético para someterse a una lipólisis láser con sedación. Según testigos, la mujer salió del procedimiento en estado crítico, dado que estaba desorientada, incapaz de sostenerse en pie y sin poder articular palabras.

Puedes leer: Primera imagen de captura de Eduardo Ramos, cirujano de Yulixa que resultó ser barbero

Ante esto, la mujer volvió al centro estético y fue la última vez que vieron a la mujer. Dado que después los encargados del sitio evadieron a sus acompañantes y, horas más tarde, afirmaron falsamente que la paciente se había ido por voluntad propia. Sin embargo, se conoció que fue sacada del local en un Chevrolet gris de placas UCQ-340.

Te puede interesar

Por sus cicatrices identificaron a Yulixa Toloza
Noticias

Así identificaron a Yulixa Toloza en Apulo; tenía las marcas de Lipolisis

El misterio en caso Yulixa Toloza: ¿Qué revela la "ventana de muerte" sobre su último adiós?
Nación

'Ventana de muerte' de Yulixa Toloza, el secreto forense que es determinante en el caso

Posteriormente, se conoció gracias al rastreo de peajes y sistemas de cámaras OCR, lo que permitió a la Policía Metropolitana de Bogotá identificar el recorrido exacto del vehículo la noche del crimen.

¿Cómo llevaron el cuerpo de Yulixa Toloza a Apula, Cundinamarca?

Publicidad

En primera instancia, a las 8:53 p. m. de la noche, el automóvil es captado saliendo de Bogotá por el sector de Soacha, a la altura del Ramal La Mesa. Luego, a las 9:56 p. m. El carro cruza el peaje San Pedro en sentido La Mesa-Anapoima, adentrándose en la zona rural y a las 11:07 p. m., se registra el paso de regreso por el mismo peaje en sentido contrario.

Puedes leer: ¿Estaban rezando en familia? Así fue la captura de los señalados por el caso Yulixa Toloza

Publicidad

Posteriormente, se conoció que los cinco implicados, ingresaron a la vereda La Naveta, abandonaron el cadáver en una zona boscosa a 50 metros de la carretera y regresaron hacia la capital y después de dejar el cuerpo en zona boscosa, estos en la madrugada del jueves 14 de mayo, iniciaron un viaje hacia el norte del país.

Te puede interesar

Hallan rastros de ropa y cabello en escena donde fue encontrada Yulixa Toloza
Judiciales

Detalles escalofriantes en zona donde abandonaron cuerpo de Yulixa Toloza

VIDEO: Mamá de Yulixa Toloza rompe el silencio y envía contundente mensaje por su hija
Nación

VIDEO: Mamá de Yulixa Toloza rompe el silencio y envía contundente mensaje por su hija

A la 1:40 a. m.: Cruzaron por el peaje Andes, en Chía, saliendo por la Autopista Norte, luego, 2:14 a. m. Paso por el peaje El Roble, en Sesquilé, a las 2:54 a. m.:Registro en el peaje Albarracín, en Villapinzón., y luego 7:21 a. m. Último rastro en el peaje Tuta, Boyacá, con rumbo hacia Santander y la frontera en Cúcuta.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en la zona fronteriza, donde se logró la captura de personas clave, incluida la presunta dueña de la clínica clandestina. El cuerpo de Yulixa fue localizado este martes 19 de mayo en la vereda La Naveta. El levantamiento fue realizado de forma rápida por entes investigadores entre la 1:00 p. m. y las 2:30 p. m.

Mira también: Yulixa Toloza: detienen en Venezuela a las tres personas buscadas por su muerte

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yulixa Toloza

Cirugías plásticas