Esta es la cronología con horas exactas y recorrido que hicieron con el cuerpo de Yulixa

Yulixa Toloza, la estilista de 52 años quien había desaparecido después de un procedimiento estético en el barrio Venecia, el pasado 13 de mayo generó mucha consternación debido a lo que se fue conociendo de la situación. En especial después de que su cuerpo fue hallado sin vida en zona rural de Apulo, Cundinamarca, ante esto las autoridades lograron reconstruir lo ocurrido.

Inicialmente, se conoció que Yulixa entró en la tarde del miércoles 13 de mayo, cuando acudió a un centro estético para someterse a una lipólisis láser con sedación. Según testigos, la mujer salió del procedimiento en estado crítico, dado que estaba desorientada, incapaz de sostenerse en pie y sin poder articular palabras.

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Ante esto, la mujer volvió al centro estético y fue la última vez que vieron a la mujer. Dado que después los encargados del sitio evadieron a sus acompañantes y, horas más tarde, afirmaron falsamente que la paciente se había ido por voluntad propia. Sin embargo, se conoció que fue sacada del local en un Chevrolet gris de placas UCQ-340.



Posteriormente, se conoció gracias al rastreo de peajes y sistemas de cámaras OCR, lo que permitió a la Policía Metropolitana de Bogotá identificar el recorrido exacto del vehículo la noche del crimen.

¿Cómo llevaron el cuerpo de Yulixa Toloza a Apula, Cundinamarca?

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En primera instancia, a las 8:53 p. m. de la noche, el automóvil es captado saliendo de Bogotá por el sector de Soacha, a la altura del Ramal La Mesa. Luego, a las 9:56 p. m. El carro cruza el peaje San Pedro en sentido La Mesa-Anapoima, adentrándose en la zona rural y a las 11:07 p. m., se registra el paso de regreso por el mismo peaje en sentido contrario.

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Posteriormente, se conoció que los cinco implicados, ingresaron a la vereda La Naveta, abandonaron el cadáver en una zona boscosa a 50 metros de la carretera y regresaron hacia la capital y después de dejar el cuerpo en zona boscosa, estos en la madrugada del jueves 14 de mayo, iniciaron un viaje hacia el norte del país.

A la 1:40 a. m.: Cruzaron por el peaje Andes, en Chía, saliendo por la Autopista Norte, luego, 2:14 a. m. Paso por el peaje El Roble, en Sesquilé, a las 2:54 a. m.:Registro en el peaje Albarracín, en Villapinzón., y luego 7:21 a. m. Último rastro en el peaje Tuta, Boyacá, con rumbo hacia Santander y la frontera en Cúcuta.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en la zona fronteriza, donde se logró la captura de personas clave, incluida la presunta dueña de la clínica clandestina. El cuerpo de Yulixa fue localizado este martes 19 de mayo en la vereda La Naveta. El levantamiento fue realizado de forma rápida por entes investigadores entre la 1:00 p. m. y las 2:30 p. m.

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