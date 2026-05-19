Capturaron a la pareja en caso de Yulixa Toloza, pero ¿y el falso cirujano?

La captura de María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres Sarmiento en Venezuela no fue el único avance dentro del caso de Yulixa Toloza.

Mientras las autoridades seguían la pista de la pareja vinculada al centro estético Beauty Láser, también comenzaron a conocerse detalles sobre Eduardo David Ramos, el hombre señalado de realizar el procedimiento estético al que se sometió la mujer de 52 años antes de desaparecer.

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Según versiones conocidas en las últimas horas, Ramos también habría sido ubicado en territorio venezolano.

Reportes preliminares indican que una de las capturas relacionadas con el caso ocurrió en la ciudad de Maracay, estado Aragua, mientras que la pareja fue localizada en Portuguesa.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer completamente qué papel tuvo cada uno dentro de los hechos que hoy siguen causando conmoción en Colombia.

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Eduardo David Ramos había sido mencionado desde los primeros días de la investigación como el supuesto cirujano que atendió a Yulixa dentro del establecimiento clandestino ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá. Sin embargo, en medio del caso comenzaron a circular versiones en redes sociales que aseguran que el hombre no tendría formación como cirujano plástico.

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El supuesto cirujano sería realmente barbero

Uno de los detalles que más ha generado reacciones en redes sociales tiene relación con el perfil profesional de Eduardo David Ramos. Varias publicaciones aseguran que el hombre sería realmente estilista y barbero profesional, y no médico especializado en procedimientos quirúrgicos.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han entregado públicamente documentación oficial sobre títulos médicos o acreditaciones relacionadas con Ramos. Sin embargo, dentro de la investigación sí aparece señalado como la persona que habría practicado el procedimiento estético realizado a Yulixa Toloza dentro de Beauty Láser.

El caso tomó aún más fuerza luego de que se conociera que el establecimiento operaba sin autorización para realizar procedimientos invasivos.

Según las investigaciones, después de que la situación de Yulixa se complicara, las personas vinculadas al lugar abandonaron Bogotá y habrían emprendido una ruta hacia la frontera con Venezuela.

Las autoridades lograron reconstruir parte de ese recorrido gracias al seguimiento del vehículo Chevrolet Sonic relacionado con el caso, el cual fue encontrado posteriormente en Cúcuta. Ese hallazgo permitió avanzar en las capturas y ubicar a varias de las personas investigadas.

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La investigación sigue avanzando entre Colombia y Venezuela

Mientras tanto, organismos judiciales de ambos países mantienen coordinación para avanzar en las diligencias relacionadas con las capturas y la recolección de pruebas.

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El caso ya tiene alcance internacional debido a la presunta huida de varios implicados hacia territorio venezolano.

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La Fiscalía colombiana continúa analizando cámaras de seguridad, registros de llamadas, recorridos del vehículo y testimonios de personas que estuvieron dentro del centro estético el día en que Yulixa ingresó para practicarse una lipólisis láser.

El caso generó conmoción nacional luego de que el cuerpo de Yulixa Toloza fuera encontrado en una zona entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca, varios días después de desaparecer tras el procedimiento realizado en Beauty Láser