¿De qué murió Totó la Momposina? Enfermedad cognitiva la alejó de escenarios

Este martes 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Sonia Bazanta Vides, conocida como Totó la Momposina, a los 85 años de edad. Siendo reconocida por ser uno de los ritmos tradicionales del Caribe, como la cumbia, el porro y el bullerengue, de los cuales fue la máxima embajadora internacional.

La información oficial que se conoce es que Totó la Momposina falleció en su residencia en México, país donde se encontraba radicada desde hacía algún tiempo para recibir atención médica, debido a un problema en su salud. Su hijo, Marco Vinicio Oyaga, confirmó en una entrevista a Blu Radio, que falleció por un paro cardiaco.

Sin embargo, se conoció que esta falla cardíaca se produjo como consecuencia de un proceso de deterioro neurológico progresivo. La artista padecía desde hacía varios años una enfermedad cognitiva que la obligó a retirarse de los escenarios, para enfocarse exclusivamente en su recuperación.

De igual forma, se conoció que el estado de salud de Totó la Momposina comenzó a declinar de forma significativa entre octubre y noviembre del año pasado, lo que la mantuvo en cuidados paliativos durante sus últimos cuatro o cinco meses de vida antes de terminar falleciendo.

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¿Cuál fue el último concierto de Totó la Momposina?

Cabe destacar que la última vez que se pudo observar a la Totó la Momposina fue en 2022, durante su emotiva presentación en el Festival Cordillera en Bogotá. Tras este evento, la artista anunció su retiro definitivo debido a diversas afecciones de salud que ya empezaban a limitar su capacidad para realizar presentaciones en vivo.

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Tanto es así que después, se trasladó a territorio mexicano para estar bajo el cuidado de especialistas y de su familia, manteniéndose alejada de los reflectores desde finales de 2025, dado a la situación de salud que enfrentó.

De igual forma, cabe destacar que la cantautora fue ganadora de un Grammy Latino, además de otros reconocimientos. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes confirmó que se prepara un homenaje póstumo para la "eterna maestra", cómo fue denominada por sus seguidores.

Familiares confirmaron que los restos de la artista serán trasladados a Colombia el próximo 27 de mayo y se espera que su cuerpo sea velado en cámara ardiente en el salón Elíptico del Capitolio Nacional, permitiendo que sus seguidores le puedan dar el último adiós a la reconocida Totó la Momposina.

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