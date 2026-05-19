Ellos son los capturados por desaparición de Yulixa Toloza; familiar de María Fernanda Martínez

Continúan apareciendo detalles en torno el caso de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que desapareció después de una cirugía estética en el sur de Bogotá. Al punto que este 18 de mayo se confirmó la captura de dos hombres y el hallazgo del vehículo Chevrolet Sonic en Cúcuta.

Se conoció que la Policía Judicial de la Sijín en Cúcuta identificó a los detenidos como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes, esto después de que Yulixa desapareciera el 13 de mayo.

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Investigaciones preliminares, mostraron que uno de los capturados tendría un vínculo cercano con María Fernanda Martínez dueña del establecimiento, dado que este sería el tío de la chica, quien aparece como propietaria del centro estético.



Por su parte, Kelvis Sequera Delgado fue señalado como el conductor del automóvil en el que la mujer habría sido sacada de la clínica. Las autoridades intentan establecer si estos dos hombres tuvieron una participación directa en la desaparición de Yulixa Toloza, quien, antes de ser subida al carro estaba en un grave estado de salud.

¿Cómo fue el recorrido del vehículo donde iba Yulixa Toloza?

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Las autoridades mencionaron que un avance en el caso fue el rastreo del vehículo Chevrolet Sonic gris ceniza, de placas UCQ-340. Esto debido a los videos de seguridad Gracias y registros de peajes, los investigadores determinaron que el automóvil salió de la capital por la Autopista Norte durante la madrugada del 15 de mayo. El rastro fue captado en los peajes de Andes y El Roble, en la vía entre Sesquilé y Gachancipá.

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Sumado a esto, el vehículo fue localizado en un pastizal en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, en las cercanías de Cúcuta. En el lugar, expertos forenses realizaron inspecciones de exploración lofoscópica y fijación de evidencias para recolectar material genético o alguna pista para poder encontrar a la señora.

Recordemos que Yulixa desapareció a las 7:24 p. m. del pasado 13 de mayo, hora en la que fue detectado el vehículo sospechoso cerca de la clínica, esto después de que sus amigas se retiraron del centro estético para traerle ropa a la estilista de 52 años y cuándo regresaron ya no había nadie.

A pesar de las capturas y el hallazgo del carro, el paradero de Yulixa sigue siendo desconocido. Mientras avanza el proceso judicial contra los dos capturados, la búsqueda de los demás trabajadores de Beauty Láser continúa. Los familiares de la víctima mantienen su exigencia de respuestas claras sobre lo ocurrido con ella.

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