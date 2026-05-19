Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
MUERTE DE TOTÓ LA MOMPOSINA
DIAN EMBARGA CUENTAS
CASO YULIXA TOLOZA
HORÓSCOPO SEMANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Ellos son los capturados por desaparición de Yulixa Toloza; familiar de María Fernanda Martínez

Ellos son los capturados por desaparición de Yulixa Toloza; familiar de María Fernanda Martínez

Las autoridades ya tienen bajo custodia a los dos hombres relacionados con el vehículo donde trasladaban a Yulixa Toloza.

Uno de los capturados por Yulixa Toloza es familiar de la dueña de Beauty Laser
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de may, 2026

Continúan apareciendo detalles en torno el caso de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que desapareció después de una cirugía estética en el sur de Bogotá. Al punto que este 18 de mayo se confirmó la captura de dos hombres y el hallazgo del vehículo Chevrolet Sonic en Cúcuta.

Se conoció que la Policía Judicial de la Sijín en Cúcuta identificó a los detenidos como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes, esto después de que Yulixa desapareciera el 13 de mayo.

Puedes leer: Sale a la luz táctica de dueña de Beauty Láser para atraer clientas por redes sociales

Investigaciones preliminares, mostraron que uno de los capturados tendría un vínculo cercano con María Fernanda Martínez dueña del establecimiento, dado que este sería el tío de la chica, quien aparece como propietaria del centro estético.

Te puede interesar

Encuentran en Cúcuta carro en el que sacaron a Yulixa de estética; el cuerpo no aparece
Nación

Encuentran en Cúcuta carro en el que sacaron a Yulixa de estética; el cuerpo no aparece

Giro inesperado en caso de Yulixa Toloza tras tras llamada desde Venezuela; nueva pista
Nación

Giro inesperado en caso Yulixa Toloza; revelan llamada desde Venezuela

Por su parte, Kelvis Sequera Delgado fue señalado como el conductor del automóvil en el que la mujer habría sido sacada de la clínica. Las autoridades intentan establecer si estos dos hombres tuvieron una participación directa en la desaparición de Yulixa Toloza, quien, antes de ser subida al carro estaba en un grave estado de salud.

Encuentran en Cúcuta carro en el que sacaron a Yulixa de estética; el cuerpo no aparece

¿Cómo fue el recorrido del vehículo donde iba Yulixa Toloza?

Publicidad

Las autoridades mencionaron que un avance en el caso fue el rastreo del vehículo Chevrolet Sonic gris ceniza, de placas UCQ-340. Esto debido a los videos de seguridad Gracias y registros de peajes, los investigadores determinaron que el automóvil salió de la capital por la Autopista Norte durante la madrugada del 15 de mayo. El rastro fue captado en los peajes de Andes y El Roble, en la vía entre Sesquilé y Gachancipá.

Puedes leer: Amigas de Yulixa aseguran no tener sociedad con lugar donde la operaron: "No la llevamos"

Publicidad

Sumado a esto, el vehículo fue localizado en un pastizal en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, en las cercanías de Cúcuta. En el lugar, expertos forenses realizaron inspecciones de exploración lofoscópica y fijación de evidencias para recolectar material genético o alguna pista para poder encontrar a la señora.

Te puede interesar

Amiga de Yulixa Toloza habla de perforación de pulmón
Nación

Amiga de Yulixa Toloza habla de rumores de perforación de pulmón: "No nos consta"

Yulixa Toloza, ¿cuánto pagó por la cirugía?
Noticias

Revelan cuánto habría pagado Yulixa Toloza por la cirugía estética antes de desaparecer

Recordemos que Yulixa desapareció a las 7:24 p. m. del pasado 13 de mayo, hora en la que fue detectado el vehículo sospechoso cerca de la clínica, esto después de que sus amigas se retiraron del centro estético para traerle ropa a la estilista de 52 años y cuándo regresaron ya no había nadie.

A pesar de las capturas y el hallazgo del carro, el paradero de Yulixa sigue siendo desconocido. Mientras avanza el proceso judicial contra los dos capturados, la búsqueda de los demás trabajadores de Beauty Láser continúa. Los familiares de la víctima mantienen su exigencia de respuestas claras sobre lo ocurrido con ella.

Mira también: ENCUENTRAN mujer sin vida en Huila; ropa similar a la de Yulixa Toloza

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yulixa Toloza

Desaparecidos