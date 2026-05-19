La DIAN embarga cuentas y tarjetas de crédito a estos usuarios: bloqueo de dinero

La noticia ha caído como un balde de agua fría para miles de contribuyentes, pero las reglas del juego financiero en Colombia acaban de cambiar de forma radical.

El Ejecutivo ha confirmado que ya está en marcha una ejecución masiva de embargos automáticos para todas aquellas personas, tanto ciudadanos como extranjeros, que decidieron postergar sus trámites tributarios y ahora aparecen en el temido listado oficial de morosos.

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Este nuevo plan de fiscalización tributaria liderado por el Gobierno Nacional no solo apunta a las cuentas de ahorros tradicionales.



El endurecimiento de las medidas incluye el embargo de bienes y medios de pago, afectando directamente la operatividad de productos tan comunes como las tarjetas de crédito.

La intención detrás de este movimiento es clara: cerrar cualquier brecha de evasión y garantizar que los impuestos que se le adeudan al Estado lleguen efectivamente a las arcas públicas para financiar la inversión y los programas sociales.

Para que este proceso sea fulminante, la DIAN ha establecido una alianza estratégica con el sector financiero.

Bancos y cooperativas de todo el país ya tienen luz verde para aplicar bloqueos y suspensiones inmediatas en cuanto se valide que un cliente forma parte de la base de datos de deudores incumplidos.

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Lo más llamativo es que la orden de bloqueo debe ejecutarse sin dilaciones una vez que la identidad del deudor sea confirmada en el registro oficial.

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Es importante entender que este esquema no se aplica al azar. Según han informado las autoridades tributarias, se trata de un procedimiento gradual y controlado que prioriza a los contribuyentes con un historial recurrente de incumplimiento o a quienes simplemente ignoraron las notificaciones previas enviadas por la entidad.

Si tienes obligaciones vencidas que superan los topes establecidos, es muy probable que estés en el radar de la DIAN para las medidas más severas.

Entre las acciones que ya se están ejecutando se encuentran el bloqueo integral de cuentas, lo que impide realizar cualquier tipo de retiro o transferencia, la inhabilitación de tarjetas de crédito (tanto físicas como digitales) y la retención directa de saldos disponibles para abonar a la deuda tributaria.

¿Quiénes están en riesgo de embargo por la Dian?

La lista de morosos incluye a personas naturales y jurídicas con deudas de más de seis meses, empresarios con obligaciones vencidas y ciudadanos con deudas pendientes de IVA o impuesto de renta.

Si quieres dormir tranquilo, lo primero que debes hacer es verificar tu estado. Puedes ingresar al portal MUISCA de la DIAN o comunicarte a las líneas oficiales de atención para salir de dudas.

Estar atento a las notificaciones por correo electrónico es vital, ya que el paso siguiente al silencio del contribuyente es, inevitablemente, el embargo de los fondos encontrados en sus cuentas declaradas.

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Para evitar pasar por este trago amargo, la recomendación de oro es mantener tus datos actualizados y buscar acuerdos de pago si tienes impuestos atrasados.

En caso de que ya te hayan aplicado la medida, no todo está perdido: puedes solicitar una revisión administrativa o formalizar un pago para que la entidad bancaria levante el embargo y te devuelva el acceso a tus servicios financieros.