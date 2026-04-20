LINK para sacar RUT 2026 de manera virtual y GRATIS; paso a paso

Sacar el Registro Único Tributario (RUT) ya no tiene por qué ser el dolor de cabeza que te imaginabas. En pleno 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha pulido sus procesos para que puedas identificar, ubicar y clasificar tus obligaciones frente al Estado sin perder toda la tarde en una oficina.

Básicamente, este documento es tu carné de identidad financiero, ese que te abre las puertas para formalizar tu propio negocio, emitir facturas legales o simplemente cumplir con los bancos cuando te lo piden para algún trámite importante.

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Si eres de los que prefiere la comodidad del sofá, la inscripción virtual es tu mejor aliada. Eso sí, ten en cuenta que este camino "exprés" está diseñado exclusivamente para quienes tienen cédula de ciudadanía.



Si tienes otro tipo de identificación, te tocará agendar una cita para que un funcionario te eche una mano de forma presencial. Pero si tienes tu cédula a la mano, prepárate porque aquí te va el paso a paso para que lo logres en un abrir y cerrar de ojos:

Paso a paso para sacar el RUT de forma virtual

Primero, aterriza en el portal oficial de la DIAN (www.dian.gov.co) y busca en la sección de "Temas de interés" la opción mágica: 'Inscripción virtual RUT'. Una vez allí, selecciona la casilla de "Persona natural".

El sistema te pedirá tu número de documento y que aceptes el tratamiento de tus datos personales; dale a "siguiente" sin miedo.

Aquí viene lo interesante: deberás elegir el motivo de tu inscripción. Luego, escribe un correo electrónico que uses de verdad, porque te enviarán un código de verificación que es la llave para seguir adelante.

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Para asegurar que eres tú y no un impostor, el sistema te lanzará tres preguntas de identidad que debes responder correctamente para acceder al formulario oficial.

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El formulario está dividido por secciones como dirección, actividades económicas y responsabilidades. Sabrás que vas por buen camino cuando veas aparecer un botón de "completo" al lado de cada parte diligenciada.

Al finalizar, revisa el borrador con lupa, edita lo que sea necesario y, si todo brilla, haz clic en "Finalizar inscripción". ¡Listo! Una copia fresca de tu RUT llegará directamente a tu bandeja de entrada.

¿Cómo sacar el RUT de manera presencial?

Puedes realizar el trámite de forma presencial en las sedes de la DIAN de tu ciudad. Puedes ir tú mismo o enviar a alguien con un poder debidamente acreditado (y no, no necesita ser abogado).

Lo mejor de todo esto es que el trámite es totalmente gratuito. Nadie debería cobrarte ni un peso por el formulario ni por la inscripción.

Estar al día con el RUT no solo te evita correderas de último minuto cuando llega la temporada de declaración de renta, sino que le permite a la DIAN mantener una comunicación fluida contigo y simplificar tus trámites futuros.

Además, tenerlo actualizado le da seriedad a tu actividad económica ante cualquier persona o empresa con la que decidas hacer negocios o trabajar.