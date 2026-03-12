¿Vives en Cundinamarca? Revisa si tienes un pago de más de $300.000 pendiente

La noticia que muchos esperaban en los 116 municipios del departamento por fin aterrizó: la platica del subsidio departamental ya está en los puntos de atención.

Si eres de los que siempre está pendiente de un alivio para el bolsillo, te cuento que la Gobernación de Cundinamarca soltó los recursos para este primer ciclo del 2026.

Puedes leer: Vivienda VIS en Colombia enfrenta posible cambio en su sistema de precios



Se trata de un apoyo económico que no tiene nada que ver con los giros nacionales que ya conoces, como Renta Ciudadana o Colombia Mayor, pues este es un esfuerzo propio de la región para sus habitantes más necesitados.



¿De cuánto es el subsidio de Cundinamarca?

Aquí no hay misterios. Los montos están claros y dependen de quién reciba la ayuda. Si haces parte de la población con discapacidad, el giro que te llega es de $353.683 pesos.



Por otro lado, si el beneficio es para una persona de la tercera edad, el valor fijado es de $305.657 pesos. Este dinero corresponde a lo acumulado de los meses de enero y febrero, así que llega en un momento perfecto para cuadrar las cuentas del hogar.



¿Quiénes son los beneficiarios del subsidio de Cundinamarca?

La cobertura de este programa es bastante específica para asegurar que el dinero llegue a donde realmente se necesita.

Actualmente, hay 6.000 cupos habilitados que se reparten de forma igualitaria: 3.000 espacios son para adultos mayores y los otros 3.000 están destinados a personas con discapacidad y sus cuidadores.

Puedes leer: Suspenden pago de Colombia Mayor: entérate de los cambios y cuándo vuelve tu plata

El requisito de oro es estar en condición de pobreza monetaria y alta vulnerabilidad social. Además, un punto clave es que estos beneficiarios no deben recibir ninguna pensión ni estar inscritos en otros subsidios del Gobierno Nacional o del territorio.

Publicidad

El lugar de la cita: Banco Agrario A diferencia de otros programas nacionales que recientemente cambiaron su forma de pago a operadores postales, el subsidio de Cundinamarca se mantiene firme con el Banco Agrario.

La entidad financiera es la encargada de entregar estos recursos en todo el departamento. Si tienes dudas de si tu pago ya está disponible, puedes verificarlo fácilmente usando tu número de cédula en el enlace oficial que el banco ha dispuesto para tal fin.

Publicidad

Una inversión que crece Este año la apuesta es grande. La Gobernación destinó una inversión que supera los $12.400 millones de pesos para garantizar que estas 6.000 personas tengan un respiro económico.

Es importante destacar que desde el año 2024 el programa se fortaleció, pasando de atender a 4.000 personas a los 6.000 beneficiarios actuales, lo que demuestra que la ayuda se ha extendido a más rincones de la región.