Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HERMANAS EN MALAMBO
NOTA DE YEISON JIMÉNEZ
CASO TATIANA HERNÁNDEZ
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Lucho Díaz, el embolador, cuenta por qué decidió alejarse del chupe del alcohol

Lucho Díaz, el embolador, cuenta por qué decidió alejarse del chupe del alcohol

El reconocido personaje pasó por el Klub de La Kalle y contó detalles sobre su vida personal y su relación con su esposa, Gloria.

Lucho Díaz, el embolador, cuenta por qué decidió alejarse del chupe del alcohol
Lucho Díaz, el embolador, cuenta por qué decidió alejarse del chupe del alcohol
Foto: pantallazo tomado de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

Luis Eduardo Díaz o más conocido como Lucho, es uno de los personajes más queridos en Colombia, esto debido a su historia de ser embalador de zapatos a llegar a ser Concejal de Bogotá, por lo cual, este pasó por El Klub de La Kalle y reveló varios aspectos de su vida personal.

Inicialmente, Lucho Díaz explicó que el panorama electoral de Colombia es complicado debido a toda la polarización que hay en estos momentos, y compartió la mejor solución a esta problemática al decir: “ Que se unan la izquierda y la derecha, sino llorelo papá”, afirmando qué él apoya al que haga las cosas bien y no cometa más errores.

Puedes leer: El impresionante cambio físico de Enrique Carriazo que dejó a todos sorprendidos

Por otro lado, explicó que ve con buenos ojos que una mujer llegue al poder, destacando que según él las mujeres tienen una mejor guía que los hombres y además son muy organizadas en estos casos. “A mi me gustaría”, explicó, además recordó varios momentos de su vida como Concejal.

Te puede interesar

  1. Poncho Zuleta habla de su familiar que perdió la vida
    Poncho Zuleta se quiebra al hablar de su familiar que perdió la vida con solo 15 años
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Poncho Zuleta se quiebra al hablar de su familiar que perdió la vida con solo 15 años

  2. Dayana Jaimes tira pulla a Lily Diaz tras perder elecciones del congreso
    Dayana Jaimes y Lily Diaz
    Foto: montaje realizado por La Kalle, fotos tomadas de Instagram @dayanajaimes55 y @lilydiazg
    Farándula

    Rifirrafe entre Dayana Jaimes y Lily Díaz tras elecciones; se sacaron trapitos al sol

¿Lucho Díaz por qué dejó el alcohol?

Uno de los problemas que tuvo este fue el relacionado con la bebida, al punto que en su serie autobiográfica de Canal Caracol mostró que era un frecuente consumidor de esto, y lo hacía en momentos que veía la oportunidad, situación que generó una preocupación a todos, en especial porque confirmó que la novela tiene un 85% de acierto con su vida.

Sin embargo, sí mencionó que lleva mucho tiempo sin probar una gota de alcohol, esto en respuesta a una pregunta de la mesa. Donde explicó que en modo de broma que su mujer, Gloria, le pega si llega a ver que está consumiendo, sumado a que lo aburrió el tema de la bebida.

Puedes leer: Dayana Jaimes habla de decisión que tomó sobre cercanía de su hija con hijo de Martín Elías

Publicidad

Posteriormente, tras volver a ser preguntado con este tema afirmó que: “hace mucho tiempo no me tomó una, ya me mame”, explicando que lo peor son las resacas que tiene después del consumo y que para tomar un caldo o algo parecido prefiere seguir sin la bebida.

Te puede interesar

  1. Isabella Ladera y su pareja enfrentan dolorosa pérdida; así lo despide
    Isabella Ladera y su pareja enfrentan dolorosa pérdida; así lo despide
    Foto: imagen tomada de @isabella.ladera
    Farándula

    Isabella Ladera y su pareja enfrentan dolorosa pérdida; así lo despiden

  2. Nota que escribió Yeison Jiménez antes de fallecer
    Nota de Yeison Jiménez
    Foto: Instagram @yeison_jimenez
    Farándula

    Yeison Jiménez dejó nota escrita a mano antes de accidente; revelan su contenido

Publicidad

Finalmente, explicó que fue gracias al apoyó de Gloria que ha podido mantenerse mucho tiempo sobrió, al punto que afirmó que con ella hacen un gran dueto en su vida y le agradece por seguir con él.

Mira también: LUCHO DÍAZ: ¿recibió DINERO en el CONCEJO de BOGOTÁ para Proyectos?

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Farándula

El Klub