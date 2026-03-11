Lucho Díaz, el embolador, cuenta por qué decidió alejarse del chupe del alcohol

Luis Eduardo Díaz o más conocido como Lucho, es uno de los personajes más queridos en Colombia, esto debido a su historia de ser embalador de zapatos a llegar a ser Concejal de Bogotá, por lo cual, este pasó por El Klub de La Kalle y reveló varios aspectos de su vida personal.

Inicialmente, Lucho Díaz explicó que el panorama electoral de Colombia es complicado debido a toda la polarización que hay en estos momentos, y compartió la mejor solución a esta problemática al decir: “ Que se unan la izquierda y la derecha, sino llorelo papá”, afirmando qué él apoya al que haga las cosas bien y no cometa más errores.

Por otro lado, explicó que ve con buenos ojos que una mujer llegue al poder, destacando que según él las mujeres tienen una mejor guía que los hombres y además son muy organizadas en estos casos. “A mi me gustaría”, explicó, además recordó varios momentos de su vida como Concejal.



¿Lucho Díaz por qué dejó el alcohol?

Uno de los problemas que tuvo este fue el relacionado con la bebida, al punto que en su serie autobiográfica de Canal Caracol mostró que era un frecuente consumidor de esto, y lo hacía en momentos que veía la oportunidad, situación que generó una preocupación a todos, en especial porque confirmó que la novela tiene un 85% de acierto con su vida.

Sin embargo, sí mencionó que lleva mucho tiempo sin probar una gota de alcohol, esto en respuesta a una pregunta de la mesa. Donde explicó que en modo de broma que su mujer, Gloria, le pega si llega a ver que está consumiendo, sumado a que lo aburrió el tema de la bebida.

Posteriormente, tras volver a ser preguntado con este tema afirmó que: “hace mucho tiempo no me tomó una, ya me mame”, explicando que lo peor son las resacas que tiene después del consumo y que para tomar un caldo o algo parecido prefiere seguir sin la bebida.

Finalmente, explicó que fue gracias al apoyó de Gloria que ha podido mantenerse mucho tiempo sobrió, al punto que afirmó que con ella hacen un gran dueto en su vida y le agradece por seguir con él.

