Hombre irrumpió en laboratorio del sur de Bogotá con actos obscenos; grave antecedente

Un hecho que generó fuerte reacción en redes sociales y preocupación entre trabajadores de un establecimiento de salud en Bogotá terminó con la captura del responsable.

Las autoridades confirmaron que el hombre señalado de protagonizar una escena inapropiada dentro de un laboratorio clínico en el sur de la ciudad fue detenido pocas horas después de lo ocurrido.

Puedes leer: Mujer denunció a joven por Facebook por acoso y después fue hallado sin vida



El caso se registró en la mañana del martes 10 de marzo en el barrio 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal. Allí funciona un laboratorio clínico donde varias trabajadoras se encontraban desarrollando su jornada habitual cuando ocurrió el incidente que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente generaron rechazo entre los usuarios, quienes pidieron acciones inmediatas para ubicar al responsable.

El momento que quedó grabado en video

Según lo que se observa en el registro difundido en redes sociales, el hombre ingresó al establecimiento utilizando una máscara que cubría su rostro, aparentemente con la intención de ocultar su identidad.

Publicidad

Al entrar al lugar, el sujeto protagonizó comportamientos inapropiados frente a las personas que se encontraban trabajando en el sitio. En ese momento, una mujer salía del laboratorio y se encontró de frente con él.

La trabajadora reaccionó rápidamente y se dirigió hacia una de las salas del establecimiento, mientras el individuo avanzaba detrás de ella.

Publicidad

Segundos después, la mujer ingresó a lo que parece ser uno de los consultorios. El hombre permaneció unos instantes frente a la puerta y luego entró al lugar.

En medio de la situación se escuchó un fuerte ruido dentro del consultorio. Poco después, otra mujer salió del sitio enfrentando al sujeto y empujándolo para sacarlo del establecimiento.

Tras ese momento de tensión, el hombre abandonó el lugar corriendo por la calle.

Puedes leer: Aparece VIDEO inédito del momento en que Juan Felipe Rincón se desploma al ser impactado

La Policía Metropolitana de Bogotá también reveló que el detenido, de 31 años, ya tenía antecedentes judiciales.

Según la información entregada por la institución, en el año 2015 el hombre había sido investigado por un hecho relacionado con comportamiento indebido de carácter sexual.

Publicidad

Tras su captura, el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con el proceso correspondiente para esclarecer lo sucedido en el establecimiento de salud.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho que afecte la seguridad o la convivencia en los barrios.

Publicidad