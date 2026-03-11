Isabella Ladera y su pareja enfrentan dolorosa pérdida; así lo despiden

La reconocida creadora de contenido Isabella Ladera y su pareja, el modelo y deportista Hugo García, atraviesan un momento familiar sumamente difícil tras confirmarse el fallecimiento de una persona cercana a ello, la cual se conoció que tienen que hacerle frente a la partida de Bertha Monteverde, la abuela de la pareja de la influencer.

El propio Hugo García el 10 de marzo de 2026 a través de sus redes sociales. Con un mensaje cargado de muchas emociones, el modelo escribió: "Que en paz descanses, mamita hermosa. Te voy a extrañar tanto", esto mientras compartía 13 fotografías que muestran los momentos compartidos con ella.

Un detalle que conmovió a sus seguidores es el consuelo que Hugo encontró en medio de la tragedia. El influencer expresó que se queda con la tranquilidad de haberle presentado a su abuela a su bisnieto antes de su partida. "Me quedo con haberte dado tu último bisnieto. Buen viaje, mi mamá Bertha... dale un abrazo a papá y al abuelo por mí", escribió.



Isabella Ladera, quien actualmente se encuentra en estado de gestación, también manifestó su dolor y apoyo a la familia de su pareja. La influencer dejó un breve pero emotivo comentario dedicado a la abuela de su pareja: "Madre hermosa, por siempre".



Tras varias horas de ausencia en sus redes sociales, lo que generó expectativa entre sus millones de fans, Isabella reapareció con un mensaje que denota el desgaste emocional del momento. En una historia de Instagram donde se le veía con los ojos cerrados, afirmó: "Estoy viva, hermana".

¿Qué más se conoció de esta situación de duelo de Isabella Ladera?

Por otro lado, la creadora de contenido compartió lo complejo que es equilibrar su duelo con sus responsabilidades maternas. Al respecto, confesó: "Qué difícil es un parque sintiéndome así, pero sobre todo por los hijos", evidenciando la fortaleza necesaria para cumplir con los compromisos familiares en medio de la tristeza.

Recordemos que esta noticia llega a la pareja semanas después de que la pareja confirmara que están esperando su primer hijo juntos, esto el pasado 13 de febrero de 2026 cuando, frente al mar y mostrando una ecografía, anunciaron la llegada del nuevo integrante de la familia con el mensaje: "Mitad tuya, mitad mía. Nuestro".

La publicación sobre el fallecimiento de Bertha ha generado miles de reacciones y mensajes de solidaridad por parte de internautas que acompañan a Isabella y Hugo en este difícil proceso. Mientras la pareja asimila esta ausencia, sus seguidores permanecen a la expectativa de nuevas noticias sobre su embarazo.

