Fue encontrado sin vida funcionario de Banco Agrario en Chaparral; extrañas circunstancias

Se confirmó el fallecimiento de Víctor Rodríguez, el joven rostro del Banco Agrario en Chaparral; era reconocido por su entrega total a los productores del campo.

Foto: Google Maps y ecosdelcombeima
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

Víctor Rodríguez, joven funcionari del Banco Agrario no era el típico trabajador de oficina que se queda detrás de un escritorio esperando a que los clientes lleguen.

Su oficina, en realidad, eran los corregimientos y las zonas más apartadas de este municipio tolimense, donde se convirtió en el puente directo entre el sistema financiero y los productores del campo.

Puedes leer: Salen a la luz chats y último mensaje del señalado de atacar a su mujer en el Jardín Botánico

La noticia de su partida se confirmó en las últimas horas desde un centro asistencial en la ciudad de Ibagué. Víctor se encontraba en la capital del departamento recibiendo atención médica especializada, ya que venía enfrentando una situación de salud delicada.

A pesar del trabajo constante del personal de salud por estabilizarlo, su cuadro clínico presentó complicaciones que derivaron en su fallecimiento en la capital tolimense, así lo confirmó el medio Ecos del Combeima.

Dentro de la estructura del Banco Agrario, Víctor Rodríguez se destacó por una característica que sus compañeros y conocidos resaltan constantemente: su vocación de servicio.

No se trataba solo de gestionar créditos o trámites bancarios, sino de entender la realidad de los campesinos y brindarles un apoyo cercano.

Quienes trabajaron a su lado coinciden en que su compromiso iba más allá de lo laboral, pues tenía una facilidad natural para conectar con la gente del campo y entender sus necesidades.

Puedes leer: Las 4 mentiras del hombre que fingió accidente tras atacar a su mujer en el Jardín Botánico

En Chaparral, el sentimiento de pérdida es generalizado. No es común que un funcionario joven logre tal nivel de reconocimiento y afecto en una comunidad tan amplia.

Su labor en el sector financiero le permitió conocer a cientos de productores, a quienes visitaba directamente en sus tierras para ofrecerles las herramientas que el banco disponía.

Por esta razón, su nombre es sinónimo de solidaridad y amabilidad entre los habitantes de los diversos corregimientos del municipio.

Sus amigos lo recuerdan como un ser humano siempre dispuesto a tender una mano, alguien que no escatimaba esfuerzos cuando se trataba de ayudar a los demás.

Esa misma dedicación es la que hoy destacan sus compañeros de trabajo, quienes vieron en él a un funcionario ejemplar, enfocado en el bienestar de la comunidad rural.

La comunidad chaparraluna se ha volcado en mensajes de pesar para acompañar a su familia en este momento de luto. La imagen de Víctor, siempre atento y con una actitud positiva frente a los retos de su trabajo en las veredas, es lo que hoy prevalece en la memoria colectiva del sur del Tolima.

